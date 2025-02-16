Потеря удостоверения УБД - инструкция, как восстановить документ

Военный. Фото: Командование Сухопутных войск

В Украине военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут получить удостоверение УБД. В то же время в случае, если воин потерял документ, его можно восстановить.

Об этом говорится в материале АрміяInform.

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Восстановление удостоверения УБД

Если удостоверение надо восстановить действующему военному, то для этого надо подать рапорт на командира воинской части.

В случае, если вы уволены с военной службы, тогда надо обращаться в ТЦК и СП, в котором стоите на учете. Если человек получил статус УБД через межведомственную комиссию в Минветеранов, то можно обратиться туда.

В то же время к рапорту или заявлению военный должен добавить определенные документы зависит от причин, почему вам нужно новое удостоверение УБД.

Военный потерял УБД или документ украли

документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в полиции о потере или краже удостоверения;

опубликованное объявление в печатных СМИ о недействительности утраченного удостоверения (с ФИО, серией и номером документа);

копия удостоверения при наличии;

лист талонов и его копия;

копия паспорта;

две фотографии.

Удостоверение УБД стало непригодным к использованию

поврежденное удостоверение;

лист талонов;

копия паспорта;

две фотографии.

Уничтожение удостоверения во время выполнения заданий

В таком случае в первую очередь в части должны провести служебное расследование, на основании которого будут осуществлять восстановление. Для этого военному надо подать только две фотографии.

Образцы всех трех рапортов можно найти по ссылке.

Напомним, в Минобороны совершенствуют процедуру получения статуса УБД для военных.

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