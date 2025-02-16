Потеря удостоверения УБД - инструкция, как восстановить документ

Как военному восстановить удостоверение УБД — алгоритм действий
В Украине военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут получить удостоверение УБД. В то же время в случае, если воин потерял документ, его можно восстановить.
Об этом говорится в материале АрміяInform.
Восстановление удостоверения УБД
Если удостоверение надо восстановить действующему военному, то для этого надо подать рапорт на командира воинской части.
В случае, если вы уволены с военной службы, тогда надо обращаться в ТЦК и СП, в котором стоите на учете. Если человек получил статус УБД через межведомственную комиссию в Минветеранов, то можно обратиться туда.
В то же время к рапорту или заявлению военный должен добавить определенные документы зависит от причин, почему вам нужно новое удостоверение УБД.
Военный потерял УБД или документ украли
- документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в полиции о потере или краже удостоверения;
- опубликованное объявление в печатных СМИ о недействительности утраченного удостоверения (с ФИО, серией и номером документа);
- копия удостоверения при наличии;
- лист талонов и его копия;
- копия паспорта;
- две фотографии.
Удостоверение УБД стало непригодным к использованию
- поврежденное удостоверение;
- лист талонов;
- копия паспорта;
- две фотографии.
Уничтожение удостоверения во время выполнения заданий
В таком случае в первую очередь в части должны провести служебное расследование, на основании которого будут осуществлять восстановление. Для этого военному надо подать только две фотографии.
Образцы всех трех рапортов можно найти по ссылке.
Напомним, в Минобороны совершенствуют процедуру получения статуса УБД для военных.
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