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Як військовому відновити посвідчення УБД — алгоритм дій

16 лютого 2025 13:42
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Втрата посвідчення УБД — інструкція, як відновити документ
Військовий. Фото: Командування Сухопутних військ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, можуть отримати посвідчення УБД. Водночас у випадку, якщо воїн загубив документ, його можна відновити.

Про це йдеться у матеріалі АрміяInform.

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Відновлення посвідчення УБД

Якщо посвідчення треба відновити чинному військовому, то для цього треба подати рапорт на командира військової частини. 

У випадку, якщо ви звільнені з військової служби, тоді треба звертатися до ТЦК та СП, в якому перебуваєте на обліку. Якщо людина отримала статус УБД через міжвідомчу комісію у Мінветеранів, то можна звернутися туди.

Водночас до рапорту чи заяви військовий має додати певні документи залежить від причин, чому вам треба нове посвідчення УБД.

Військовий загубив УБД або документ вкрали

  • документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви у поліції про втрату чи крадіжки посвідчення;
  • опубліковане оголошення в друкованих ЗМІ про недійсність втраченого посвідчення (з ПІБ, серією та номером документа);
  • копія посвідчення за наявності;
  • лист талонів та його копія;
  • копія паспорта;
  • дві фотокартки.

Посвідчення УБД стало непридатним до використання

  • пошкоджене посвідчення;
  • лист талонів;
  • копія паспорта;
  • дві фотокартки.

Знищення посвідчення під час виконання завдань

В такому випадку в першу чергу в частині мають провести службове розслідування, на підставі якого будуть здійснювати відновлення. Для цього військовому треба подати лише дві фотокартки.

Зразки усіх трьох рапортів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Міноборони вдосконалюють процедуру отримання статусу УБД для військових.

Також у матеріалі Новини.LIVE пояснили, хто з військових має право на пільги на оплату комунальних платежів у 2025 році.

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