Втрата посвідчення УБД — інструкція, як відновити документ

Військовий. Фото: Командування Сухопутних військ

В Україні військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, можуть отримати посвідчення УБД. Водночас у випадку, якщо воїн загубив документ, його можна відновити.

Про це йдеться у матеріалі АрміяInform.

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Відновлення посвідчення УБД

Якщо посвідчення треба відновити чинному військовому, то для цього треба подати рапорт на командира військової частини.

У випадку, якщо ви звільнені з військової служби, тоді треба звертатися до ТЦК та СП, в якому перебуваєте на обліку. Якщо людина отримала статус УБД через міжвідомчу комісію у Мінветеранів, то можна звернутися туди.

Водночас до рапорту чи заяви військовий має додати певні документи залежить від причин, чому вам треба нове посвідчення УБД.

Військовий загубив УБД або документ вкрали

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви у поліції про втрату чи крадіжки посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих ЗМІ про недійсність втраченого посвідчення (з ПІБ, серією та номером документа);

копія посвідчення за наявності;

лист талонів та його копія;

копія паспорта;

дві фотокартки.

Посвідчення УБД стало непридатним до використання

пошкоджене посвідчення;

лист талонів;

копія паспорта;

дві фотокартки.

Знищення посвідчення під час виконання завдань

В такому випадку в першу чергу в частині мають провести службове розслідування, на підставі якого будуть здійснювати відновлення. Для цього військовому треба подати лише дві фотокартки.

Зразки усіх трьох рапортів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Міноборони вдосконалюють процедуру отримання статусу УБД для військових.

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