Втрата посвідчення УБД — інструкція, як відновити документ

Як військовому відновити посвідчення УБД — алгоритм дій
В Україні військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, можуть отримати посвідчення УБД. Водночас у випадку, якщо воїн загубив документ, його можна відновити.
Про це йдеться у матеріалі АрміяInform.
Відновлення посвідчення УБД
Якщо посвідчення треба відновити чинному військовому, то для цього треба подати рапорт на командира військової частини.
У випадку, якщо ви звільнені з військової служби, тоді треба звертатися до ТЦК та СП, в якому перебуваєте на обліку. Якщо людина отримала статус УБД через міжвідомчу комісію у Мінветеранів, то можна звернутися туди.
Водночас до рапорту чи заяви військовий має додати певні документи залежить від причин, чому вам треба нове посвідчення УБД.
Військовий загубив УБД або документ вкрали
- документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви у поліції про втрату чи крадіжки посвідчення;
- опубліковане оголошення в друкованих ЗМІ про недійсність втраченого посвідчення (з ПІБ, серією та номером документа);
- копія посвідчення за наявності;
- лист талонів та його копія;
- копія паспорта;
- дві фотокартки.
Посвідчення УБД стало непридатним до використання
- пошкоджене посвідчення;
- лист талонів;
- копія паспорта;
- дві фотокартки.
Знищення посвідчення під час виконання завдань
В такому випадку в першу чергу в частині мають провести службове розслідування, на підставі якого будуть здійснювати відновлення. Для цього військовому треба подати лише дві фотокартки.
Зразки усіх трьох рапортів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, у Міноборони вдосконалюють процедуру отримання статусу УБД для військових.
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