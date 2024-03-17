Как происходит дежурство медеваков — рассказ военного

Процесс эвакуации раненого военнослужащего. Фото: Twitter Козятинского

Экипажи медеваков могут дежурить прямо из тех домов, в которых и живут. Но иногда для боевых медиков специально отводят точку где-то недалеко от позиций Вооруженных сил Украины, хотя бывают и случаи, когда дежурить приходится из подвалов.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Где дежурят медеваки

По словам Дмитрия Козятинского, дежурство экипажей медеваков происходит прямо из домов, где живут эти экипажи.

Возможно чередование на специально выделенной для этого точке, расположенной ближе к боевым позициям.

"Например, часто приходится дежурить из какого-то подвала", — рассказал о нюансах дежурства боевой медик.

Как используется жилье медиков

Иногда, отметил Козятинский, один из домов, где живут экипажи медеваков, становится ситуативным медпунктом.

"Она может использоваться как место для "прокапывания" или для выдачи терапевтических медикаментов", — объяснил боевой медик.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий.