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Як відбуваються чергування медеваків — розповідь військового

17 березня 2024 06:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як відбуваються чергування медеваків — розповідь військового
Процес евакуації пораненого військовослужбовця. Фото: Twitter Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Екіпажі медеваків можуть чергувати прямо з тих хат, у яких і живуть. Але іноді для бойових  медиків спеціально відводять точку десь неподалік від позицій Збройних сил України, хоч бувають і випадки, коли чергувати доводиться з підвалів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Дмитра Козятинського, чергування екіпажів медеваків відбувається прямо з хат, де живуть ці екіпажі.

Можливе чергування на спеціально виділеній для цього точці, яка розташована ближче до бойових позицій.

"Наприклад, часто доводиться чергувати з якогось підвалу", — розповів про нюанси чергування бойовий медик.

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Іноді, зазначив Козятинський, одна із хат, де живуть екіпажі медеваків, стає ситуативним медпунктом.

"Вона може використовуватись як місце для "прокапування" або для видачі терапевтичних медикаментів", — пояснив бойовий медик.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій.

ЗСУ
евакуація
медики
війна в Україні
поранення

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