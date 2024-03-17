Як відбуваються чергування медеваків — розповідь військового

Процес евакуації пораненого військовослужбовця. Фото: Twitter Козятинського

Екіпажі медеваків можуть чергувати прямо з тих хат, у яких і живуть. Але іноді для бойових медиків спеціально відводять точку десь неподалік від позицій Збройних сил України, хоч бувають і випадки, коли чергувати доводиться з підвалів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Де чергують медеваки

За словами Дмитра Козятинського, чергування екіпажів медеваків відбувається прямо з хат, де живуть ці екіпажі.

Можливе чергування на спеціально виділеній для цього точці, яка розташована ближче до бойових позицій.

"Наприклад, часто доводиться чергувати з якогось підвалу", — розповів про нюанси чергування бойовий медик.

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Іноді, зазначив Козятинський, одна із хат, де живуть екіпажі медеваків, стає ситуативним медпунктом.

"Вона може використовуватись як місце для "прокапування" або для видачі терапевтичних медикаментів", — пояснив бойовий медик.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій.