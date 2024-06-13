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Как стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания — что говорит закон

13 июня 2024 14:56
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Артур Кот
Редактор
Военный учет по месту фактического проживания, нормы законодательства
Регистрация военнообязанного в ТЦК. Фото: nbnews.com.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Владислав Дерий.

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Военный учет по месту фактического проживания

Комментируя ситуацию военнообязанного, который состоит на учете одного из ТЦК и СП Киева, но проживает в Житомире и пытается стать на учет по месту фактического проживания без регистрации, Владислав Дерий подчеркнул, что такой шаг возможен.

"Чтобы стать на военный учет по новому месту жительства, Вам нужно обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением", — объяснил юрист.

Посещать предыдущий ТЦК необязательно

При этом военнообязанный в таком случае может не посещать ТЦК по месту предварительной регистрации.

"Для снятия с военного учета в ТЦК Киева (если это не произойдет автоматически) Вам нужно их сообщить заказным письмом с описанием вложенного о том, что стоите на военном учете по новому месту жительства, и предоставить копию военно-учетного документа, где указано о взятии на военный учет в новом ТЦК", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он включает в себя ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

Добавим, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных.

Кроме того, мы писали, какие изменения ждать военным ВСУ с 18 мая.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
военный учет
госрегистрация

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