Как онлайн оплатить штраф от ТЦК со скидкой в 50% — ответ Черногоренко

Как оплатить штраф от ТЦК со скидкой — в Минобороны объяснили
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как оплатить онлайн штраф от территориального центра комплектования. Граждане могут воспользоваться скидкой в 50%.
Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в соцсети X в четверг, 13 марта.
Онлайн уплата штрафа от ТЦК
Черногоренко объяснила, что алгоритм уплаты такой:
- Человек в "Резерв+" подает заявление, что признает нарушение;
- в "Резерв+" поступает постановление о нарушении;
- человек платит штраф по реквизитам в приложении.
По ее словам, оплата подтверждается и постановление считается выполненным.
"Важно отметить, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации", — добавила Черногоренко.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает скидку в размере 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК.
Также ТЦК имеет ограниченный срок для наложения штрафа на нарушителей воинского учета.
Читайте Новини.LIVE!