Как онлайн оплатить штраф от ТЦК со скидкой в 50% — ответ Черногоренко

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как оплатить онлайн штраф от территориального центра комплектования. Граждане могут воспользоваться скидкой в 50%.

Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в соцсети X в четверг, 13 марта.

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Черногоренко объяснила, что алгоритм уплаты такой:

Человек в "Резерв+" подает заявление, что признает нарушение;

в "Резерв+" поступает постановление о нарушении;

человек платит штраф по реквизитам в приложении.

По ее словам, оплата подтверждается и постановление считается выполненным.

"Важно отметить, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации", — добавила Черногоренко.

Пост Черногоренко. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает скидку в размере 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК.

Также ТЦК имеет ограниченный срок для наложения штрафа на нарушителей воинского учета.