Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Как оплатить штраф от ТЦК со скидкой — в Минобороны объяснили arrow

Как оплатить штраф от ТЦК со скидкой — в Минобороны объяснили

13 марта 2025 19:44
Виктория Козырь - редактор
Как онлайн оплатить штраф от ТЦК со скидкой в 50% — ответ Черногоренко
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko
Виктория Козырь - редактор

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как оплатить онлайн штраф от территориального центра комплектования. Граждане могут воспользоваться скидкой в 50%.

Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в соцсети X в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Онлайн уплата штрафа от ТЦК

Черногоренко объяснила, что алгоритм уплаты такой:

  • Человек в "Резерв+" подает заявление, что признает нарушение;
  • в "Резерв+" поступает постановление о нарушении;
  • человек платит штраф по реквизитам в приложении.

По ее словам, оплата подтверждается и постановление считается выполненным.

"Важно отметить, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации", — добавила Черногоренко.

null
Пост Черногоренко. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает скидку в размере 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК.

Также ТЦК имеет ограниченный срок для наложения штрафа на нарушителей воинского учета.

Минобороны Украина штраф ТЦК и СП резерв
Реклама
Реклама
Реклама