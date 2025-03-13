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Як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою — у Міноборони пояснили

13 березня 2025 19:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як онлайн сплатити штраф від ТЦК зі знижкою в 50% — відповідь Черногоренко
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як сплатити онлайн штраф від територіального центру комплектування. Громадяни можуть скористуватися знижкою у 50%.

Про це Катерина Черногоренко повідомив у соцмережі X у четвер, 13 березня.

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Черногоренко пояснила, що алгоритм сплати такий:

  • Людина у "Резерв+" подає заяву, що визнає порушення;
  • у "Резерв+" надходить постанова про порушення;
  • людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку.

За її словами, оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.

"Важливо зазначити, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації", — додала Черногоренко.

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Допис Черногоренко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який передбачає знижку у розмірі 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК.

Також ТЦК має обмежений термін для накладення штрафу на порушників військового обліку. 

Міноборони Україна штраф ТЦК та СП резерв
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