Як онлайн сплатити штраф від ТЦК зі знижкою в 50% — відповідь Черногоренко

Як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою — у Міноборони пояснили
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як сплатити онлайн штраф від територіального центру комплектування. Громадяни можуть скористуватися знижкою у 50%.
Про це Катерина Черногоренко повідомив у соцмережі X у четвер, 13 березня.
Онлайн сплата штрафу від ТЦК
Черногоренко пояснила, що алгоритм сплати такий:
- Людина у "Резерв+" подає заяву, що визнає порушення;
- у "Резерв+" надходить постанова про порушення;
- людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку.
За її словами, оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.
"Важливо зазначити, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації", — додала Черногоренко.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який передбачає знижку у розмірі 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК.
Також ТЦК має обмежений термін для накладення штрафу на порушників військового обліку.
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