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Как отменят право на отсрочку после принятия закона о мобилизации

15 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
После принятия нового закона о мобилизации, многие мужчины потеряют отсрочку
Некоторые из военнообязанных потеряют отсрочку. Фото: vsn.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный получил право на отсрочку еще при старом законе о мобилизации. Утратит ли он это право после вступления в силу нового закона?

Об этом на канале Право ТВ рассказал адвокат Денис Пузин.

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"Отсрочка исчезнет, если основание для нее в новом законе будет отсутствовать. Поэтому человек будет подлежать мобилизации на общих основаниях. К тому времени, как показывает практика, такой человек уже прошел ВВК и находится на специальном учете. Поэтому следующий документ, который такой человек получит от ТЦК, будет мобилизационной повесткой", — отметил адвокат.

Согласно статье 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые во время их совершения не признавались законом как правонарушения.

"Закон обратной силы не имеет. Это правда. Но в этом случае так задавать вопрос нецелесообразно, поскольку эта норма полностью отменяется. Ее нет. Она не действует в пространстве и времени полностью и применяться больше не будет. К сожалению, в законе я не увидел никаких переходных положений или ссылки на какие-либо дополнительные меры по этому поводу. Согласно тексту существующего сейчас законопроекта будет именно так, как я говорю", — подытожил Денис Пузин.

 

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

мобилизация
законопроект
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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