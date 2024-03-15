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Як скасовуватимуть право на відстрочку після ухвалення закону про мобілізацію

15 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Після ухвалення нового закону про мобілізацію, багато чоловіків втратять відстрочку
Дехто з військовозобов'язаних втратить відстрочку. Фото: vsn.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний отримав право на відстрочку ще за старого закону про мобілізацію. Чи втратить він це право після набуття чинності нового закону?

Про це на каналі Право ТВ розповів адвокат Денис Пузін.

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"Відстрочка зникне, якщо підстава для неї у новому законі буде відсутня. Тому людина підлягатиме мобілізації на загальних підставах. На той час, як показує практика, така людина вже пройшла ВЛК та перебуває на спеціальному обліку. Тож наступний документ, який такий чоловік отримає від ТЦК, буде мобілізаційною повісткою", — зазначив адвокат.

Згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

"Закон зворотної сили не має. Це правда. Але в цьому випадку так ставити питання недоцільно, позаяк ця норма повністю скасовується. Її немає. Вона не діє у просторі та часі повністю і застосовуватися більше не буде. На жаль, в законі я не побачив жодних перехідних положень або посилання на якісь додаткові заходи з цього приводу. Відповідно до того тексту законопроєкту, який є зараз, буде саме так, як я говорю", — підсумував Денис Пузін.

 

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.

мобілізація
законопроєкт
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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