В Воздушных силах показали видео, как сбивают БпЛА системой Skynex

Комплекс Skynex. Фото: кадр из видео

Украинские защитники продолжают каждую ночь отражать вражеские воздушные атаки на наши города. В этом им помогают системы от партнеров, в частности, зенитный артиллерийский комплекс Skynex.

Видео его работы по вражеским дронам обнародовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram в субботу, 12 июля.

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В Воздушных силах отметили, что зенитный артиллерийский комплекс Skynex от компании Rheinmetall показывает безупречные результаты по уничтожению российских ударных БпЛА.

"Время и место оставим в тайне, но, как видите на кадрах, продуктивная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки изрядно вдохновляет наших защитников неба!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, ночью враг нанес удары по Украине. В результате атаки на Черновцы погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Также от российского обстрела пострадал Луцк и Львов.