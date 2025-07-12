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Как система Skynex сбивает дроны — Воздушные силы показали видео

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Дата публикации 12 июля 2025 14:58
В Воздушных силах показали видео, как сбивают БпЛА системой Skynex
Комплекс Skynex. Фото: кадр из видео

Украинские защитники продолжают каждую ночь отражать вражеские воздушные атаки на наши города. В этом им помогают системы от партнеров, в частности, зенитный артиллерийский комплекс Skynex.

Видео его работы по вражеским дронам обнародовала пресс-служба Воздушных сил в Telegram в субботу, 12 июля.

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В Воздушных силах отметили, что зенитный артиллерийский комплекс Skynex от компании Rheinmetall показывает безупречные результаты по уничтожению российских ударных БпЛА.

"Время и место оставим в тайне, но, как видите на кадрах, продуктивная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки изрядно вдохновляет наших защитников неба!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, ночью враг нанес удары по Украине. В результате атаки на Черновцы погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Также от российского обстрела пострадал Луцк и Львов.

обстрелы ПВО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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