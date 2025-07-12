У Повітряних силах показали відео, як збивають БпЛА системою Skynex

Комплекс Skynex. Фото: кадр з відео

Українські захисники продовжують щоночі відбивати ворожі повітряні атаки на наші міста. У цьому їм допомагають системи від партнерів, зокрема, зенітний артилерійський комплекс Skynex.

Відео його роботи по ворожих дронах оприлюднила пресслужба Повітряних сил у Telegram у суботу, 12 липня.

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У Повітряних силах зауважили, що зенітний артилерійський комплекс Skynex від компанії Rheinmetall показує бездоганні результати зі знищення російських ударних БпЛА.

"Час і місце залишимо в таємниці, але, як бачите на кадрах, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати неабияк надихає наших захисників неба!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вночі ворог завдав ударів по Україні. Внаслідок атаки на Чернівці загинули дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також від російського обстрілу постраждав Луцьк та Львів.