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Як система Skynex збиває дрони — Повітряні сили показали відео

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 14:58
У Повітряних силах показали відео, як збивають БпЛА системою Skynex
Комплекс Skynex. Фото: кадр з відео

Українські захисники продовжують щоночі відбивати ворожі повітряні атаки на наші міста. У цьому їм допомагають системи від партнерів, зокрема, зенітний артилерійський комплекс Skynex.

Відео його роботи по ворожих дронах оприлюднила пресслужба Повітряних сил у Telegram у суботу, 12 липня.

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У Повітряних силах зауважили, що зенітний артилерійський комплекс Skynex від компанії Rheinmetall показує бездоганні результати зі знищення російських ударних БпЛА.

"Час і місце залишимо в таємниці, але, як бачите на кадрах, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати неабияк надихає наших захисників неба!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вночі ворог завдав ударів по Україні. Внаслідок атаки на Чернівці загинули дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також від російського обстрілу постраждав Луцьк та Львів.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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