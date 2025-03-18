Контракт 18-24 — как попасть на службу и каковы ее особенности

Украинские военные. Фото: REUTERS/Stringer

Министерство обороны Украины в феврале 2025 года официально начало проект "Контракт 18-24". Согласно этой инициативе, украинцы в возрасте 18-24 года могут присоединиться к Силам обороны на один год.

Как попасть на службу по "Контракту 18-24" и другие особенности этого проекта разъяснили в Минобороны.

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Куда обращаться для заключения контракта

Украинцы, которые хотят поступить на военную службу по однолетнему контракту, могут подать заявления в центрах рекрутинга или рекрутинговых подразделениях воинских частей в бумажной или электронной формах.

Что касается электронного заявления, то его, в частности, можно подавать в приложении Резерв+ или на платформе по ссылке.

Что нужно указать в заявлении

При подаче заявления нужно указать:

персональные данные (ФИО, дата рождения и т.д.)

выбранная воинская часть

выбранная штатная должность

информация о выбранном месте прохождения медицинского осмотра.

контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

Следующий шаг

После этого с кандидатом свяжется представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют намерения по заключению контракта путем проведения собеседования. После этого в течение трех дней будут принимать решение о принятии кандидата на военную службу по контракту.

В случае отказа командир направляет кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.

В случае принятия положительного решения командир воинской части доводит кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, также организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).

Этапы начала службы по "Контракту 18-24". Фото: Минобороны

Особенности прохождения ВВК

Для желающих подписать такой контракт предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра в действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий.

При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.

Подписание контракта

Если кандидат прошел все вышеупомянутые шаги и ВВК его признала годным, командир воинской части заключает с ним контракт на один год.

Отмечается, что обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

Также контракт предусматривает принятие на военную службу по следующим военным должностям:

ВОС 100 — стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

ВОС 102, ВОС 103 — помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

ВОС 106 — разведчик, старший разведчик.

Денежное вознаграждение

После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения предусмотрена для данного вида контрактов в размере 200 тысяч грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.

Вторую часть денег военнослужащий получит в размере 300 тысяч гривен после прохождения подготовки, адаптации, начала службы в выбранной части и привлечения к боевым задачам.

Последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 тысяч гривен будет выплачено после окончания срока контракта издания приказа об исключении из списков личного состава.

Напомним, военные рассказали, как новобранцы проходят подготовку к фронту по "Контракту 18-24".

Также мы информировали, кому из юношей 18-24 года могут отказать в подписании контракта с ВСУ.