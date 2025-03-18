Контракт 18-24 — как попасть на службу и каковы ее особенности

Как начать службу по "Контракту 18-24" — объяснение Минобороны
Министерство обороны Украины в феврале 2025 года официально начало проект "Контракт 18-24". Согласно этой инициативе, украинцы в возрасте 18-24 года могут присоединиться к Силам обороны на один год.
Как попасть на службу по "Контракту 18-24" и другие особенности этого проекта разъяснили в Минобороны.
Куда обращаться для заключения контракта
Украинцы, которые хотят поступить на военную службу по однолетнему контракту, могут подать заявления в центрах рекрутинга или рекрутинговых подразделениях воинских частей в бумажной или электронной формах.
Что касается электронного заявления, то его, в частности, можно подавать в приложении Резерв+ или на платформе по ссылке.
Что нужно указать в заявлении
При подаче заявления нужно указать:
- персональные данные (ФИО, дата рождения и т.д.)
- выбранная воинская часть
- выбранная штатная должность
- информация о выбранном месте прохождения медицинского осмотра.
- контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).
Следующий шаг
После этого с кандидатом свяжется представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют намерения по заключению контракта путем проведения собеседования. После этого в течение трех дней будут принимать решение о принятии кандидата на военную службу по контракту.
В случае отказа командир направляет кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.
В случае принятия положительного решения командир воинской части доводит кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, также организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).
Особенности прохождения ВВК
Для желающих подписать такой контракт предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра в действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий.
При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату проведения медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.
Подписание контракта
Если кандидат прошел все вышеупомянутые шаги и ВВК его признала годным, командир воинской части заключает с ним контракт на один год.
Отмечается, что обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.
Также контракт предусматривает принятие на военную службу по следующим военным должностям:
- ВОС 100 — стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
- ВОС 102, ВОС 103 — помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
- ВОС 106 — разведчик, старший разведчик.
Денежное вознаграждение
После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения предусмотрена для данного вида контрактов в размере 200 тысяч грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.
Вторую часть денег военнослужащий получит в размере 300 тысяч гривен после прохождения подготовки, адаптации, начала службы в выбранной части и привлечения к боевым задачам.
Последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 тысяч гривен будет выплачено после окончания срока контракта издания приказа об исключении из списков личного состава.
Напомним, военные рассказали, как новобранцы проходят подготовку к фронту по "Контракту 18-24".
Также мы информировали, кому из юношей 18-24 года могут отказать в подписании контракта с ВСУ.
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