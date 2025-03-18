Контракт 18-24 — як потрапити на службу та які її особливості

Українські військові. Фото: REUTERS/Stringer

Міністерство оборони України у лютому 2025 року офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Згідно з цією ініціативою, українці віком 18-24 року можуть приєднатися до Сил оборони на один рік.

Як потрапити на службу за "Контрактом 18-24" та інші особливості цього проєкту роз'яснили у Міноборони.

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Куди звертатися для укладання контракту

Українці, які хочуть вступити на військову службу за однорічним контрактом, можуть подати заяви в центрах рекрутингу або рекрутингових підрозділах військових частин в паперовій чи електронній формах.

Що стосується електронної заяви, то її, зокрема, можна подавати у застосунку Резерв+ або на платформі за посиланням.

Що потрібно зазначити у заяві

Під час подання заяви потрібно зазначити:

персональні дані (ПІБ, дата народження тощо)

обрана військова частина

обрана штатна посада

інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду.

контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Наступний крок

Після цього з кандидатом зв'яжеться представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини. Вони уточнюють наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди. Після цього упродовж трьох днів будуть ухвалювати рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом.

У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення з зазначенням причини.

У разі прийняття позитивного рішення командир військової частини доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи, також організовує проведення професійно-психологічного відбору, а також направляє на проходження медогляду (ВЛК).

Етапи початку служби за "Контрактом 18-24". Фото: Міноборони

Особливості проходження ВЛК

Для охочих підписати такий контракт надається позачергове право проходження медогляду в діючих при РТЦК і СП військово-лікарських комісіях, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій.

При цьому кандидат може самостійно обирати місце і дату проведення медогляду. Усі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.

Підписання контракту

Якщо кандидат пройшов усі вищезгадані кроки і ВЛК його визнала придатним, командир військової частини укладає з ним контракт на один рік.

Зазначається, що обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту.

Також контракт передбачає прийняття на військову службу за такими військовими посадами:

ВОС 100 — стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

ВОС 102, ВОС 103 — помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

ВОС 106 — розвідник, старший розвідник.

Грошова винагорода

Після укладення контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди передбачена для даного виду контрактів у розмірі 200 тисяч грн. Винагороду виплачує військова частина.

Другу частину грошей військовослужбовець отримає у розмірі 300 тисяч гривень після проходження підготовки, адаптації, початку служби в обраній частині та залучення до бойових завдань.

Останню частину грошової винагороди у розмірі 500 тисяч гривень буде виплачено після закінчення строку контракту видання наказу про виключення зі списків особового складу.

Нагадаємо, військові розповіли, як новобранці проходять підготовку до фронту за "Контрактом 18-24".

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