Как работает электронный реестр Оберег — объяснение Минобороны

Как работает "Оберіг", какая информация там содержится и кто следит за данными — все подробности
В Украине полноценно заработал Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов " Оберіг ". Основная цель его работы — сбережение ресурсов государства и человека благодаря цифровизации.
Принципы его работы объяснили в Министерстве обороны Украины.
Что собой представляет электронный реестр "Оберіг"
Как пояснили в Минобороны, "Оберіг" собирает, хранит и обрабатывает данные призывников, военнообязанных и резервистов для военного учета.
"Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорят в Минобороны.
Какую информацию содержит реестр "Оберіг"
Также там добавили, что реестр содержит следующую информацию:
- ФИО, дата рождения, пол;
- Паспортные данные, налоговый номер (ИНН);
- Место жительства;
- Место работы;
- Семейное положение, сведения о членах семьи;
- Сведения об образовании, специализации;
- Состояние здоровья;
- Другие данные призывников, военнообязанных и резервистов.
На сегодняшний день, согласно законодательству, доступ к реестру "Оберіг" имеют:
- Министерство обороны;
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;
- Служба безопасности Украины;
- Служба внешней разведки;
- Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
В то же время в Минобороны подчеркнули, что изменять учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники ТЦК СП. Каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.
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