Как работает электронный реестр Оберег — объяснение Минобороны

Работники ТЦК за компьютером. Иллюстративное фото: АрміяInform

В Украине полноценно заработал Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов " Оберіг ". Основная цель его работы — сбережение ресурсов государства и человека благодаря цифровизации.

Принципы его работы объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Что собой представляет электронный реестр "Оберіг"

Как пояснили в Минобороны, "Оберіг" собирает, хранит и обрабатывает данные призывников, военнообязанных и резервистов для военного учета.

"Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорят в Минобороны.

Какую информацию содержит реестр "Оберіг"

Также там добавили, что реестр содержит следующую информацию:

ФИО, дата рождения, пол;

Паспортные данные, налоговый номер (ИНН);

Место жительства;

Место работы;

Семейное положение, сведения о членах семьи;

Сведения об образовании, специализации;

Состояние здоровья;

Другие данные призывников, военнообязанных и резервистов.

На сегодняшний день, согласно законодательству, доступ к реестру "Оберіг" имеют:

Министерство обороны;

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки;

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что изменять учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники ТЦК СП. Каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.