Як працює електронний реєстр Оберіг — пояснення Міноборони

Як працює "Оберіг", яка інформація там міститься та хто стежить за даними — всі подробиці
В Україні повноцінно запрацював Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Основна мета його роботи — заощадження ресурсів держави та людини завдяки цифровізації.
Принципи його роботи пояснили в Міністерстві оборони України.
Що собою являє електронний реєстр "Оберіг"
Як пояснили в Міноборони, "Оберіг" збирає, зберігає та обробляє дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів для військового обліку.
"Окрема перевага — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", — кажуть в Міноборони.
Яку інформацію містить реєстр "Оберіг"
Також там додали, що реєстр містить наступну інформацію:
- ПІБ, дата народження, стать;
- Паспортні дані, податковий номер (ІПН);
- Місце проживання;
- Місце роботи;
- Сімейний стан, відомості про членів сім'ї;
- Відомості про освіту, спеціалізацію;
- Стан здоров'я;
- Інші дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
На сьогодні, згідно з законодавством, доступ до реєстру "Оберіг" мають:
- Міністерство оборони України;
- Генеральний штаб Збройних сил України;
- Служба безпеки України;
- Служба зовнішньої розвідки;
- Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Водночас в Міноборони наголосили, що змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники ТЦК СП. Кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.
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