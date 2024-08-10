Як працює електронний реєстр Оберіг — пояснення Міноборони

Працівники ТЦК за комп'ютером. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні повноцінно запрацював Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Основна мета його роботи — заощадження ресурсів держави та людини завдяки цифровізації.

Принципи його роботи пояснили в Міністерстві оборони України.

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Що собою являє електронний реєстр "Оберіг"

Як пояснили в Міноборони, "Оберіг" збирає, зберігає та обробляє дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів для військового обліку.

"Окрема перевага — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", — кажуть в Міноборони.

Яку інформацію містить реєстр "Оберіг"

Також там додали, що реєстр містить наступну інформацію:

ПІБ, дата народження, стать;

Паспортні дані, податковий номер (ІПН);

Місце проживання;

Місце роботи;

Сімейний стан, відомості про членів сім'ї;

Відомості про освіту, спеціалізацію;

Стан здоров'я;

Інші дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На сьогодні, згідно з законодавством, доступ до реєстру "Оберіг" мають:

Міністерство оборони України;

Генеральний штаб Збройних сил України;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки;

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас в Міноборони наголосили, що змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники ТЦК СП. Кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.