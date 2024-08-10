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Як працює "Оберіг", яка інформація там міститься та хто стежить за даними — всі подробиці

10 серпня 2024 11:24
Тарас Наливайко - Редактор
Як працює електронний реєстр Оберіг — пояснення Міноборони
Працівники ТЦК за комп'ютером. Ілюстративне фото: АрміяInform
Тарас Наливайко - Редактор

В Україні повноцінно запрацював Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Основна мета його роботи — заощадження ресурсів держави та людини завдяки цифровізації.

Принципи його роботи пояснили в Міністерстві оборони України

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Що собою являє електронний реєстр "Оберіг"

Як пояснили в Міноборони, "Оберіг" збирає, зберігає та обробляє дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів для військового обліку.

"Окрема перевага — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", — кажуть в Міноборони. 

Яку інформацію містить реєстр "Оберіг"

Також там додали, що реєстр містить наступну інформацію:

  • ПІБ, дата народження, стать;
  • Паспортні дані, податковий номер (ІПН);
  • Місце проживання;
  • Місце роботи;
  • Сімейний стан, відомості про членів сім'ї;
  • Відомості про освіту, спеціалізацію;
  • Стан здоров'я;
  • Інші дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На сьогодні, згідно з законодавством, доступ до реєстру "Оберіг" мають:

  • Міністерство оборони України;
  • Генеральний штаб Збройних сил України;
  • Служба безпеки України;
  • Служба зовнішньої розвідки;
  • Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 

Водночас в Міноборони наголосили, що змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники ТЦК СП. Кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора.

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Міноборони Україна військовий призов мобілізація війна в Україні реєстр Оберіг

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