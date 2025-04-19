В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, как военным вернуться из СВЧ через "Армию+"

Как вернуться на службу после СЗЧ через приложение "Армия+"
В Украине появился механизм, который позволяет военным после первого СЗЧ вернуться в выбранное подразделение и без наказания. В частности, это можно сделать через приложение "Армия+".
Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
Как вернуться в ряды ВСУ после СЗЧ
Стоит заметить, что если самовольное оставление воинской части было до трех дней, тогда:
- уголовное производство не возбуждается;
- военный может вернуться в часть, которую оставил;
- при возвращении восстанавливается выплата денежного обеспечения и осуществления продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.
В случае, если СЗЧ длилось более 3 дней, но впервые, и военнослужащий желает вернуться на службу, то он может лично обратиться в подразделение, в котором хочет проходить службу. Все это делается через приложение "Армия+".
В дальнейшем военный должен получить письменное согласие и рапорт на возвращение после СЗЧ. После чего рапорт автоматически будет направлен в ВСП и происходит следующее:
- возбуждается уголовное производство;
- в суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности;
- после решения суда военнослужащий предоставляет его командиру и возвращается на службу.
Если же СЗЧ совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, будут следующие последствия:
- возбуждается уголовное производство;
- военнослужащего разыскивают в задерживают;
- военному избирается мера пресечения;
- в отношении него в суд направляется обвинительный акт;
- судом выносится приговор (за совершение СЗЧ грозит лишение свободы от 5 до 10 лет).
Напомним, что в Кировоградской области судили военного, который совершил СВЧ. За содеянное его лишили свободы на 5 лет.
Также мы писали, что если против воина, который совершил СВЧ, не принята мера пресечения, то до момента суда он может находиться дома.
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