Как вернуться на службу после СОЧ — алгоритм от Минобороны

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: armyinform.com

Для возвращения на службу после СОЧ бойцам нужны только желание и приложение "Армия+". Восстановиться на службе, вернуть денежные выплаты и готовиться к выезду в новое подразделение можно уже через неделю после подачи заявки.

О том, как действовать военным, которые совершили СОЧ, но желают после этого восстановиться на службе, в пятницу, 14 февраля, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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План действий для возвращения из СОЧ

Подать рапорт на возвращение на службу после СОЧ в "Армия+"; В течение суток после подачи рапорта прибыть в ближайшее отделение ВСП; Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва; В течение трех суток восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты; Подать в "Армия+" рапорт на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, в которой хочешь служить; За трое суток получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

Такое предложение действует до 1 марта и касается военных, которые ушли в СОЧ до 29 ноября 2024 года.

Напомним, бойца, который вернулся на службу после СОЧ, будет опекать его бывший командир. После пребывания в резервном батальоне военный будет служить в другом подразделении.

Ранее в Кировоградской области вынесли приговор военному, который совершил СОЧ, не вернулся к службе, а также бросил в полицейских противопехотную фугасную мину. За совершенное мужчина проведет пять лет в тюрьме.