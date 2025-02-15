Как вернуться на службу после СОЧ — алгоритм от Минобороны

Как вернуться из СОЧ — инструкция от Минобороны
Для возвращения на службу после СОЧ бойцам нужны только желание и приложение "Армия+". Восстановиться на службе, вернуть денежные выплаты и готовиться к выезду в новое подразделение можно уже через неделю после подачи заявки.
О том, как действовать военным, которые совершили СОЧ, но желают после этого восстановиться на службе, в пятницу, 14 февраля, объяснили в Министерстве обороны Украины.
План действий для возвращения из СОЧ
- Подать рапорт на возвращение на службу после СОЧ в "Армия+";
- В течение суток после подачи рапорта прибыть в ближайшее отделение ВСП;
- Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;
- В течение трех суток восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;
- Подать в "Армия+" рапорт на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, в которой хочешь служить;
- За трое суток получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.
Такое предложение действует до 1 марта и касается военных, которые ушли в СОЧ до 29 ноября 2024 года.
Напомним, бойца, который вернулся на службу после СОЧ, будет опекать его бывший командир. После пребывания в резервном батальоне военный будет служить в другом подразделении.
Ранее в Кировоградской области вынесли приговор военному, который совершил СОЧ, не вернулся к службе, а также бросил в полицейских противопехотную фугасную мину. За совершенное мужчина проведет пять лет в тюрьме.
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