Война в Украине — как родственникам подтвердить статус пленного военного

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

К сожалению, украинские военнослужащие также попадают в плен к россиянам. Однако их родственникам не сразу удается об этом узнать. Ведь враг скрывает информацию. Но если все же удалось найти сведения о бойце, который не выходил на связь и находился в статусе "пропавшего без вести", то близкие люди могут изменить этот статус на "пленный". Чтобы это сделать, нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Как подтвердить, что ваш родственник действительно попал в плен, объяснил соучредитель ОО "Группа Патриот" Олег Котенко.

Так, по его словам, если вам удалось найти фото или видеоподтверждение, что ваш близкий человек, считавшийся пропавшим без вести, находится в российском плену, то необходимо следовать следующей инструкции:

Если фото/видео доказательства не четкие, следует обратиться с заявлением к следователю, ведущему уголовное производство, о проведении портретной экспертизы. Получить копию заключения эксперта по результатам экспертизы (эксперт должен подтвердить, что человек на фото/видео действительно тот, которого вы ищете). Обратиться с письменными запросами в уполномоченные соответствующие структуры, а именно Национальное информационное бюро, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр СБУ. К запросам обязательно добавьте заключение эксперта, проводившего процедуру портретной экспертизы.

После этих действий следует ожидать подтверждения изменения статуса "в плену" от вышеперечисленных структур. Вам должны предоставить соответствующие документы.

Далее необходимо обратиться с письменным заявлением в воинскую часть и получить Справку №55 (о нахождении в местах несвободы в результате вооруженной агрессии россии).

Военная часть, в которой находился пленный, должна выдать справку в течение 30 дней с момента поступления письменного запроса. В то же время командир подразделения меняет статус военного на "плен".

Ранее мы сообщали, как родственникам украинского военнослужащего узнать, что боец попал в плен.

Напомним, мы писали, что делать и куда обращаться родным, если военнослужащий пропал без вести.

Также мы информировали, какие документы должны быть в семьях военных.