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Как подтвердить, что ваш родственник попал в плен — алгоритм действий

27 февраля 2024 05:38
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Война в Украине — как родственникам подтвердить статус пленного военного
Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

К сожалению, украинские военнослужащие также попадают в плен к россиянам. Однако их родственникам не сразу удается об этом узнать. Ведь враг скрывает информацию. Но если все же удалось найти сведения о бойце, который не выходил на связь и находился в статусе "пропавшего без вести", то близкие люди могут изменить этот статус на "пленный". Чтобы это сделать, нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Как подтвердить, что ваш родственник действительно попал в плен, объяснил соучредитель ОО "Группа Патриот" Олег Котенко.

Так, по его словам, если вам удалось найти фото или видеоподтверждение, что ваш близкий человек, считавшийся пропавшим без вести, находится в российском плену, то необходимо следовать следующей инструкции:

  1. Если фото/видео доказательства не четкие, следует обратиться с заявлением к следователю, ведущему уголовное производство, о проведении портретной экспертизы.
  2. Получить копию заключения эксперта по результатам экспертизы (эксперт должен подтвердить, что человек на фото/видео действительно тот, которого вы ищете).
  3. Обратиться с письменными запросами в уполномоченные соответствующие структуры, а именно Национальное информационное бюро, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр СБУ.
  4. К запросам обязательно добавьте заключение эксперта, проводившего процедуру портретной экспертизы.

После этих действий следует ожидать подтверждения изменения статуса "в плену" от вышеперечисленных структур. Вам должны предоставить соответствующие документы.

Далее необходимо обратиться с письменным заявлением в воинскую часть и получить Справку №55 (о нахождении в местах несвободы в результате вооруженной агрессии россии).

Военная часть, в которой находился пленный, должна выдать справку в течение 30 дней с момента поступления письменного запроса. В то же время командир подразделения меняет статус военного на "плен".

 

Ранее мы сообщали, как родственникам украинского военнослужащего узнать, что боец попал в плен.

Напомним, мы писали, что делать и куда обращаться родным, если военнослужащий пропал без вести.

Также мы информировали, какие документы должны быть в семьях военных.

Украина
военные
пленные
советы
війна

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