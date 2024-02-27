Війна в Україні — як родичам підтвердити статус полоненого військового

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На жаль, українські військовослужбовці також потрапляють у полон до росіян. Проте, їх родичам не одразу вдається про це дізнатися. Адже ворог приховує інформацію. Та якщо все ж вдалось знайти відомості про бійця, який не виходив на звʼязок і знаходився у статусі "зниклого безвісти", то близькі люди можуть змінити цей статус на "полонений". Щоб це зробити, потрібно дотримуватись певного алгоритму дій.

Як підтвердити, що ваш родич дійсно потрапив у російський полон, пояснив співзасновник ГО "Група Патріот" Олег Котенко.

Так, за його словами, якщо вам вдалося знайти фото або відеопідтвердження про те, що ваша близька людина, яка вважалася зниклою безвісти, перебуває у російському полоні, то необхідно дотримуватися наступної інструкції:

Якщо фото/відео докази не є чіткими, слід звернутися із заявою до слідчого, який веде кримінальне провадження, про проведення портретної експертизи. Отримати копію висновку експерта за результатами експертизи (експерт має підтвердити, що людина на фото/відео дійсно та, яку ви шукаєте). Звернутися із письмовими запитами до вповноважених відповідних структур, а саме Національного інформаційного бюро, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ. До запитів обов'язково додайте висновок експерта, який проводив процедуру портретної експертизи.

Після цих дій слід очікувати на підтвердження зміни статусу "у полоні" від вище перелічених структур. Вам повинні надати відповідні документи.

Далі необхідно звернутися з письмовою заявою до військової частини та отримати Довідку №55 (про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії росії).

Військова частина, у якій перебував полонений, має видати довідку впродовж 30 днів з моменту надходження письмового запиту. Водночас командир підрозділу змінює статус військового на "полон".

Раніше ми повідомляли, як родичам українського військовослужбовця дізнатися, що боєць потрапив у полон.

Нагадаємо, ми писали, що робити та куди звертатися рідним, якщо військовослужбовець зник безвісти.

Також ми інформували, які документи мають бути в родинах військових обов'язково.