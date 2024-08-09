Возвращение мужчин в Украину - какие документы показать на границе

Возвращение в Украину. Фото: из открытых источников

Сотни тысяч украинских мужчин находятся за границей, не все из них имеют законные основания для выезда из Украины. Именно поэтому активно они не возвращаются домой. Однако украинские власти призывают мужчин и семьи возвращаться.

Как это сделать, какие документы иметь и какие последствия незаконный выезд может иметь на границе домой, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Подготовка документов:

Паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный),

Справка о взятии на военный учет или другие документы, подтверждающие ваш статус военнообязанного,

Медицинские документы (если есть основания для освобождения от мобилизации по состоянию здоровья).

Обновление данных:

"Перед возвращением желательно обновить свои данные в системе "Резерв+" или других базах данных через консульства Украины. Это поможет избежать проблем на границе", — добавила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Консульские услуги:

Обратитесь в консульство Украины в стране пребывания для получения актуальной информации о пересечении границы и требований для военнообязанных,

Консульство может оказать помощь в случае утраты документов или возникновения других проблем.

Пересечение границы:

"На границе пограничники могут проверять ваши документы и статус военнообязанного. Важно иметь все необходимые документы в порядке. Возможно, вам придется пройти дополнительные процедуры проверки, в частности, если данные не обновлены или есть другие несоответствия", — добавила Шуляк.

Возможные последствия:

Штрафы. Если будут обнаружены нарушения или несоответствия в документах, может быть наложен штраф. Размер штрафа и его наложение определяются законодательством Украины.

Направление в ТЦК. В случае необходимости вас могут направить непосредственно с границы в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения статуса, проведения медицинской комиссии или других процедур.

"Если у вас есть основания для освобождения от мобилизации (например, по состоянию здоровья или по другим обстоятельствам), подготовьте соответствующие документы и справки для предъявления на границе и в ТЦК", — подытожила юрист.

Напомним, в Украине обновили форму повестки. В частности, появились новые требования к оформлению и регистрации повесток через Единый государственный реестр призывников.

Как мы писали ранее, военнообязанный должен обязательно прийти в территориальный центр комплектования в указанное время после получения повестки. Если гражданин не прибывает в ТЦК без уважительной причины и не информирует об этом, его могут оштрафовать, ограничить в управлении транспортным средством или задержать правоохранители.