Повернення чоловіків в Україні - які документи показати на кордоні

Повернення в Україну. Фото: з відкритих джерел

Сотні тисяч українських чоловіків перебувають за кордоном, не всі з них мають законні підстави виїзду з України. Саме через це активно вони не повертаються додому. Однак українська влада закликає чоловіків і родини повертатися.

Як це зробити, які документи мати і які наслідки незаконний виїзд може мати на кордоні додому, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.

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Підготовка документів:

Паспорт громадянина України (внутрішній або закордонний),

Довідка про взяття на військовий облік або інші документи, що підтверджують ваш статус військовозобов'язаного,

Медичні документи (якщо є підстави для звільнення від мобілізації за станом здоров'я).

Оновлення даних:

"Перед поверненням бажано оновити свої дані в системі "Резерв+" або інших базах даних через консульства України. Це допоможе уникнути проблем на кордоні", — додала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Консульські послуги:

Зверніться до консульства України в країні перебування для отримання актуальної інформації щодо перетину кордону та вимог для військовозобов'язаних,

Консульство може надати допомогу у випадку втрати документів або виникнення інших проблем.

Перетин кордону:

"На кордоні прикордонники можуть перевіряти ваші документи та статус військовозобов'язаного. Важливо мати всі необхідні документи в порядку. Можливо, вам доведеться пройти додаткові процедури перевірки, зокрема, якщо дані не оновлені або є інші невідповідності", — додала Шуляк.

Можливі наслідки:

Штрафи. Якщо будуть виявлені порушення чи невідповідності в документах, може бути накладений штраф. Розмір штрафу та умови його накладення визначаються законодавством України.

Направлення до ТЦК. У разі необхідності вас можуть направити безпосередньо з кордону до Територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення статусу, проведення медичної комісії чи інших процедур.

"Якщо ви маєте підстави для звільнення від мобілізації (наприклад, за станом здоров'я або через інші обставини), підготуйте відповідні документи та довідки для пред'явлення на кордоні та в ТЦК", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, в Україні оновили форму повістки. Зокрема, з'явилися нові вимоги до оформлення та реєстрації повісток через Єдиний державний реєстр призовників.

Як ми писали раніше, військовозобов'язаний має обов'язково прийти до територіального центру комплектування у зазначений час після отримання повістки. Якщо громадянин не прибуває до ТЦК без поважної причини та не інформує про це, його можуть оштрафувати, обмежити у керуванні транспортним засобом або затримати.