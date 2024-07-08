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Как часто военнообязанный должен проходить ВВК — в Минобороны разъяснили

8 июля 2024 02:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, как часто нужно проходить ВВК
Военнообязанный украинец проходит ВВК. Фото: росСМИ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в настоящее время военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. По его словам, такое постановление действует во время военного положения.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 7 июля.

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Как часто нужно проходить ВВК

"ВВК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом нужно помнить, потому что в мирное время — раз в 5 лет", — пояснил Лазуткин.

Напомним, что в июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Новый закон о мобилизации обязывает определенные категории граждан мужского пола повторно пройти ВВК и МСЭК. Речь идет о мужчинах, которые после 24 февраля 2022 получили статус лица с инвалидностью. Также известно, нужно ли проходить ВВК гражданам до 25 лет.

В то же время, для двух категорий мужчин отменили требование проходить ВВК, среди них те, кто получил отсрочку или бронирование от мобилизации.

Добавим, что военнообязанный может отказаться от прохождения ВВК. По словам адвоката Романа Симутина, это касается случаев, когда призывника принудительно доставляют в ТЦК и нарушают правила прохождения медкомиссии.

Однако основаниями для обжалования решения ВВК может быть наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Минобороны закон мобилизация война в Украине ВВК военнообязанные війна

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