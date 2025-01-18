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Граждане обязаны пройти медосмотр до 4 февраля — все нюансы

18 января 2025 12:36
Анастасия Постоенко - Редактор
Повторный медосмотр для ограниченно годных к службе — новые требования
Врачи на рабочем месте. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля 2025 года. Кроме того, вступил в силу ряд нововведений относительно прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Это требование возникло в связи с изменениями в законодательстве, которые отменили категории "ограниченно годный к военной службе" и "непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время".

После вступления в силу Закона Украины № 3621-IX, Министерство обороны обновило процедуры военно-врачебной экспертизы (ВВК), которые регулируют определение годности к службе. Изменения предусматривают более четкое разделение на категории: годен, непригоден, временно непригоден, а также освобождение или предоставление отпуска для лечения.

Повторное прохождение ВВК
Уведомление о необходимом повторном прохождении. Фото: Минобороны

Как будут проводить медицинский осмотр

Медосмотр организовывают территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Для этого военнообязанным необходимо явиться в ТЦК по повестке или обратиться лично для получения направления. Постановления, вынесенные ВВК, действительны в течение года, поэтому информацию о состоянии здоровья необходимо обновлять ежегодно.

Что означают новые категории и постановления ВВК

На сегодняшний день военно-врачебные комиссии (ВВК), осуществляющие медицинский осмотр военнослужащих, призывников и военнообязанных, принимают решение о состоянии здоровья и пригодности к военной службе по нескольким категориям.

"Пригодный":

  • к военной службе;
  • к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских учреждениях, подразделениях логистики, охраны, связи и т.д.

"Непригоден":

  • к военной службе;
  • к военной службе с обязательным повторным осмотром через 6–12 месяцев (актуально во время действия военного положения).

"Требует":

  • освобождения от служебных обязанностей на определенное количество дней;
  • отпуска для лечения в связи с болезнью, ранением, травмой или увечьем;
  • лечение в медицинских учреждениях на срок не менее установленного периода.

"Временно непригоден":

  • к прохождению сборов (актуально для резервистов и военнообязанных, которых вызывают на сборы);
  • к военной службе, с указанием даты повторного осмотра.

"Не требует длительного лечения":

  • постановления такого содержания принимаются, если лечение не требует значительного времени.

Другие постановления:

  • в зависимости от конкретного состояния здоровья или условий службы.
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Перечень постановлений, которые могут вынести на ВВК. Фото: Минобороны

Что будет, если не пройти повторное ВВК

Невыполнение требований по своевременному прохождению медосмотра влечет за собой административную ответственность. Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 25 500 грн. А в случае игнорирования повестки статус в приложении "Резерв+" может быть изменен на "в розыске".

Реформа ВВК в цифровом формате

Минобороны внедряет цифровую реформу военно-врачебных комиссий. Уже с января появится возможность получать направления на медосмотр через мобильное приложение "Резерв+", что упростит процедуру и минимизирует необходимость личного посещения ТЦК.

Напомним, некоторые граждане Украины могут быть мобилизованы в армию даже без прохождения военно-врачебной комиссии.

Также адвокат объяснил нужно ли идти на повторную ВВК студенту, который имеет статус ограниченно годного.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные медосмотр

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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