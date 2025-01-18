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Громадяни зобов’язані пройти медогляд до 4 лютого — всі нюанси

18 січня 2025 12:36
Анастасія Постоєнко - Редактор
Повторний медогляд для обмежено придатних до служби — нові вимоги
Лікарі на робочому місці. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українці, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Крім того, набрала чинності низка нововведень щодо проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Чому треба проходити повторну ВЛК

Ця вимога виникла у зв’язку зі змінами в законодавстві, які скасували категорії "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Після набуття чинності Закону України № 3621-IX, Міністерство оборони оновило процедури військово-лікарської експертизи (ВЛК), які регулюють визначення придатності до служби. Зміни передбачають більш чіткий поділ на категорії: придатний, непридатний, тимчасово непридатний, а також звільнення або надання відпустки для лікування.

Повторне проходження ВЛК
Повідомлення про необхідне повторне проходження. Фото: Міноборони

Як будуть проводити медичний огляд

Медогляд організовують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Для цього військовозобов’язаним необхідно з’явитися до ТЦК за повісткою або звернутися особисто для отримання направлення. Постанови, винесені ВЛК, дійсні протягом року, тому інформацію про стан здоров’я необхідно оновлювати щорічно.

Що означають нові категорії та постанови ВЛК

На сьогодні військово-лікарські комісії (ВЛК), що здійснюють медичний огляд військовослужбовців, призовників та військовозобов’язаних, ухвалюють рішення про стан здоров’я та придатність до військової служби за кількома категоріями.

"Придатний":

  • до військової служби;
  • до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних установах, підрозділах логістики, охорони, зв’язку тощо.

"Непридатний":

  • до військової служби;
  • до військової служби з обов’язковим повторним оглядом через 6–12 місяців (актуально під час дії воєнного стану).

"Потребує":

  • звільнення від службових обов’язків на визначену кількість днів;
  • відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, пораненням, травмою або каліцтвом;
  • лікування у медичних закладах на строк не менше встановленого періоду.

"Тимчасово непридатний":

  • до проходження зборів (актуально для резервістів та військовозобов’язаних, яких викликають на збори);
  • до військової служби, із зазначенням дати повторного огляду.

"Не потребує тривалого лікування":

  • постанови такого змісту ухвалюються, якщо лікування не потребує значного часу.

Інші постанови:

  • залежно від конкретного стану здоров’я або умов служби.
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Перелік постанов, які можуть винести на ВЛК. Фото: Міноборони

Що буде, якщо не пройти повторне ВЛК

Невиконання вимог щодо своєчасного проходження медогляду тягне за собою адміністративну відповідальність. Штраф за таке порушення становить від 17 000 до 25 500 грн. А у разі ігнорування повістки статус у додатку "Резерв+" може бути змінено на "в розшуку".

Реформа ВЛК у цифровому форматі

Міноборони впроваджує цифрову реформу військово-лікарських комісій. Уже з січня з’явиться можливість отримувати направлення на медогляд через мобільний застосунок "Резерв+", що спростить процедуру та мінімізує необхідність особистого відвідування ТЦК.

Нагадаємо, деякі громадяни України можуть бути мобілізовані до війська навіть без проходження військово-лікарської комісії.

Також адвокат пояснив чи потрібно йти на повторну ВЛК студенту, який має статус обмежено придатного.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані медогляд

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