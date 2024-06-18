Готовились к серии поджогов транспорта ТЦК — в Днепре задержали диверсантов

Готовились к поджогам военного транспорта — в Днепре задержана группа агентов России
Служба безопасности Украины задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 18 июня.
Обстоятельства деятельности агентов России
По данным СБУ, задержанные действовали по заказу спецслужб Росії. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова".
"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", — говорится в сообщении.
По данным следствия, один из автомобилей злоумышленники успели поджечь. Как сообщают местные Telegram-каналы, сгорела не одна машина.
Цена за поджог военного транспорта
Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них — 17 лет.
"В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов", — рассказали в СБУ.
Еще одной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК. Как отмечают правоохранители, такими способами оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.
Что угрожает задержанным в Днепре
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги. Задержанным сообщено о подозрении по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины
Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.
Напомним, как заявлял спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, конфликты с участием ТЦК не действуют в пользу военных.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который скрыл на дорогах Запорожья веб-камеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ.
Также Служба безопасности обнаружила и задержала агента России, корректировавшего ракетные удары по Славянску и Лиману.
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