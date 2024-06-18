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Готовились к поджогам военного транспорта — в Днепре задержана группа агентов России

18 июня 2024 14:48
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Готовились к серии поджогов транспорта ТЦК — в Днепре задержали диверсантов
Подозреваемый в поджоге машины военного. Фото: пресс-служба СБУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Служба безопасности Украины задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 18 июня.

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Подозреваемый в поджоге транспорта работников ТЦК. Фото: пресс-служба СБУ
Подозреваемый в поджоге транспорта работников ТЦК. Фото: пресс-служба СБУ

Обстоятельства деятельности агентов России

По данным СБУ, задержанные действовали по заказу спецслужб Росії. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова".

"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", — говорится в сообщении. 

По данным следствия, один из автомобилей злоумышленники успели поджечь. Как сообщают местные Telegram-каналы, сгорела не одна машина. 

Готовились к поджогам военного транспорта — в Днепре задержана группа агентов России - фото 2
Задержание подозреваемого в поджоге транспорта работников ТЦК.
Фото: пресс-служба СБУ

Цена за поджог военного транспорта

Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них — 17 лет. 

"В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов", — рассказали в СБУ.

Еще одной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК. Как отмечают правоохранители, такими способами оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.

Готовились к поджогам военного транспорта — в Днепре задержана группа агентов России - фото 3
Подозреваемый в подготовке поджогов транспорта работников ТЦК.
Фото: пресс-служба СБУ

Что угрожает задержанным в Днепре

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги. Задержанным сообщено о подозрении по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины

Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

Готовились к поджогам военного транспорта — в Днепре задержана группа агентов России - фото 4
Сообщение Службы безопасности Украины. Фото: скриншот

Напомним, как заявлял спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, конфликты с участием ТЦК не действуют в пользу военных.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который скрыл на дорогах Запорожья веб-камеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ.

Также Служба безопасности обнаружила и задержала агента России, корректировавшего ракетные удары по Славянску и Лиману.

ТЦК и СП
шпионаж
военнослужащие
диверсия
война в Украине
СБУ
война

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