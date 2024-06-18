Готувалися до серії підпалів транспорту ТЦК — у Дніпрі затримали диверсантів

Підозрюваний у підпалі автівки військового. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала в Дніпрі чотирьох чоловіків, яких підозрюють у підготовці серії підпалів транспорту військовослужбовців ТЦК. Зловмисники встигли підпалити один із автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 18 червня.

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Підозрюваний у підпалі транспорту працівників ТЦК. Фото: пресслужба СБУ

Обставини діяльності агентів Росії

За даними СБУ, затримані діяли на замовлення спецслужб Росії. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова".

"Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, один з автомобілів зловмисники встигли підпалити. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, згоріла не одна автівка.

Затримання підозрюваного в підпалі транспорту працівників ТЦК. Фото: пресслужба СБУ

Ціна за підпал військового транспорту

Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них — по 17 років.

"У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову "винагороду" у розмірі 3 тис. доларів", — розповіли в СБУ.

Ще одним завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Як зазначають правоохоронці, такими способами окупанти намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині.

Підозрюваний у підготовці підпалів транспорту працівників ТЦК. Фото: пресслужба СБУ

Що загрожує затриманим у Дніпрі

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші. Затриманим повідомлено про підозру за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Допис Служби безпеки України. Фото: скриншот

Нагадаємо, як заявляв речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, що конфлікти за участі ТЦК не діють на користь військових.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який приховав на дорогах Запоріжжя вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ.

Також Служба безпеки виявила та затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману.