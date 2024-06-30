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Глава УГКЦ рассказал об отношении церкви к мобилизации священников

30 июня 2024 06:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация духовенства — как к призыву священников относится церковь
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Фото: Святослав Шевчук / The Ukrainians
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что во время мобилизации священников чаще видят капелланами. Однако этого добиться не всегда можно, а, например, католическому духовенству вообще запрещено брать в руки оружие.

Об этом Святослав Шевчук рассказал в интервью Укринформу, обнародованном в понедельник, 24 июня.

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Что говорит церковь о мобилизации священников

"В контексте мобилизации священнослужителей не всегда рассматривают как потенциальных капелланов. Потому что капелланских вакансий, которые имеет каждая церковь, намного меньше количества священнослужителей, подпадающих под закон о мобилизации", — пояснил предстоятель.

По его словам, мобилизация священников может повлечь за собой проблему обеспечения нужд людей, поскольку закрытие приходов и сокращение гуманитарной миссии социального служения могут нанести вред обществу.

Глава УГКЦ подчеркнул, что может возникнуть проблема с призывом католического духовенства, ведь в соответствии с каноническим правом такой священник не может брать в руки оружие.

"Когда речь идет о мобилизации рукоположенного священника, то или он должен священство оставить, или должен совершать свое служение во время войны таким образом, чтобы выполнять свои священнические функции. И как правильно осуществить все эти предписания Закона о мобилизации? Это открытый вопрос", — отметил блаженнейший Святослав.

Предстоятель УГКЦ также поделился, что обновил персональные данные в ТЦК, а по военно-учетной специальности он фельдшер.

"Я еще в советской армии служил в должности военного фельдшера. Закон следует выполнять, но мы надеемся, что со стороны украинского государства будет чувствительность, понимание духовных потребностей народа", — добавил блаженнейший Святослав.

Кем может служить священник в армии

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды ВСУ. Однако существуют случаи, когда мужчины отказываются от службы на основании религиозных убеждений. Юрист Диана Скумадчук объяснила, что в таком случае граждане могут исполнять долг путем альтернативной невоенной службы.

Также бывают случаи, когда люди спекулируют на теме религии во избежание мобилизации. Житель Волынской области отказался от повестки, объяснив это тем, что является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы" и не может воевать.

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ТЦК и СП
війна
УГКЦ

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