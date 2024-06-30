Мобілізація духовенства — як до призову священників ставиться церква

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Фото: Святослав Шевчук / The Ukrainians

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що під час мобілізації священників частіше бачать капеланами. Однак цього досягти не завжди можна, а, наприклад, католицькому духовенству взагалі заборонено брати в руки зброю.

Про це Святослав Шевчук розповів в інтерв'ю Укрінформу, оприлюдненому в понеділок, 24 червня.

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Що каже церква про мобілізацію священників

"В контексті мобілізації священнослужителів не завжди розглядають як потенційних капеланів. Бо капеланських вакансій, які має кожна церква, набагато менше від кількості священнослужителів, які підпадають під закон про мобілізацію", — пояснив предстоятель.

За його словами, мобілізація священників може спричинити проблему щодо забезпечення потреб людей, оскільки закриття парафій та скорочення гуманітарної місії соціального служіння можуть завдати шкоди суспільству.

Глава УГКЦ наголосив, що може виникнути проблема з призовом католицького духовенства, адже відповідно до канонічного права такий священник не може брати до рук зброю.

"Коли йдеться про мобілізацію рукоположеного священника, то або він мусить священство залишити, або мусить здійснювати своє служіння під час війни в такий спосіб, щоби виконувати свої священницькі функції. І яким чином правильно здійснити всі ці приписи Закону про мобілізацію? Це відкрите питання", — зазначив блаженніший Святослав.

Предстоятель УГКЦ також поділився, що вже оновив персональні дані в ТЦК, а за військово-обліковою спеціальністю він фельдшер.

"Я ще в радянській армії служив на посаді військового фельдшера. Закон слід виконувати, але ми сподіваємося, що з боку української держави буде чутливість, розуміння духовних потреб народу", — додав блаженніший Святослав.

Ким може служити священник у війську

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Однак існують випадки, коли чоловіки відмовляються від служби на підставі релігійних переконань. Юристка Діана Скумадчук пояснила, що в такому разі громадяни можуть виконувати обов'язок шляхом альтернативної невійськової служби.

Також трапляються випадки, коли люди спекулюють на темі релігії, аби уникнути мобілізації. Так, мешканець Волинської області відмовився від повістки, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати.