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Глава Нацполиции назвал условие, при котором правоохранители пойдут воевать

23 февраля 2024 02:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава Нацполиции назвал условие, при котором правоохранители пойдут воевать
Руководитель Национальной полиции Иван Выговский. Фото: Нацполиция
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Национальной полиции Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к выполнению любых задач по защите Украины. По его словам, многие полицейские воюют на передовой, другие же с начала полномасштабного вторжения помогают разбирать завалы, противодействуют ДРГ, эвакуируют из-под обстрелов людей, расследуют военные преступления и т.д.

Об этом Иван Выговский рассказал в интервью Телеграфу, опубликованном в четверг, 22 февраля.

Выговский о массовой мобилизации полицейских

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем — потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны", — отметил глава Нацполиции.

По его словам, у Нацполиции много задач по обеспечению безопасности и порядка в стране, борьбе с преступностью и предотвращению уголовных правонарушений.

"Работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю. Криминогенная ситуация напряженная, но сегодня нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, предоставлять полицейские услуги. Впрочем, если возникнет вопрос максимального количества полицейских пойти воевать — пойдем и будем воевать", — добавил руководитель Нацполиции.

Напомним что, Выговский также высказался и на тему раздачи повесток правоохранителями. По его словам, полиция максимально способствует ТЦК, но раздавать повестки военнообязанным, она не имеет права. Однако он объяснил, при каком условии это возможно.

Также мы сообщали, что власти работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков. Новини.LIVE разобрались, подлежат ли призыву на военную службу сотрудники Национальной полиции.

закон
полиция
Украина
мобилизация
люди
война в Украине
війна

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