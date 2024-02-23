Глава Нацполиции назвал условие, при котором правоохранители пойдут воевать

Руководитель Национальной полиции Иван Выговский. Фото: Нацполиция

Руководитель Национальной полиции Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к выполнению любых задач по защите Украины. По его словам, многие полицейские воюют на передовой, другие же с начала полномасштабного вторжения помогают разбирать завалы, противодействуют ДРГ, эвакуируют из-под обстрелов людей, расследуют военные преступления и т.д.

Об этом Иван Выговский рассказал в интервью Телеграфу, опубликованном в четверг, 22 февраля.

Выговский о массовой мобилизации полицейских

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем — потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны", — отметил глава Нацполиции.

По его словам, у Нацполиции много задач по обеспечению безопасности и порядка в стране, борьбе с преступностью и предотвращению уголовных правонарушений.

"Работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю. Криминогенная ситуация напряженная, но сегодня нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, предоставлять полицейские услуги. Впрочем, если возникнет вопрос максимального количества полицейских пойти воевать — пойдем и будем воевать", — добавил руководитель Нацполиции.

Напомним что, Выговский также высказался и на тему раздачи повесток правоохранителями. По его словам, полиция максимально способствует ТЦК, но раздавать повестки военнообязанным, она не имеет права. Однако он объяснил, при каком условии это возможно.

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