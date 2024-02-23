Голова Нацполіції назвав умову, за якої правоохоронці підуть воювати

Керівник Національної поліції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція

Керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці готові до виконання будь-яких завдань з захисту України. За його словами, чимало поліцейських воюють на передовій, інші ж від початку повномасштабного вторгнення допомагають розбирати завали, протидіють ДРГ, евакуюють з-під обстрілів людей, розслідують воєнні злочини тощо.

Про це Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в четвер, 22 лютого.

Вигівський про масову мобілізацію поліцейських

"Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім — бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни", — зазначив очільник Нацполіції.

За його словами, Нацполіція має багато завдань щодо забезпечення безпеки та порядку в країні, боротьби зі злочинністю та запобігання кримінальним правопорушенням.

"Роботи у нас вистачає, у посиленому варіанті несення служби з першого дня повномасштабної війни, 24/7 всі в строю. Криміногенна ситуація напружена, але на сьогодні нам вдається її контролювати та забезпечувати всім громадянам максимальну безпеку, надавати поліцейські послуги. Втім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати — підемо і будемо воювати", — додав керівник Нацполіції.

Нагадаємо, що Вигівський також висловився й на тему роздачі повісток правоохоронцями. За його словами, поліція максимально сприяє ТЦК, але роздавати повістки військовозобов'язаним, вона не має права. Однак він пояснив, за якої умови це можливо.

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