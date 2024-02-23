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Голова Нацполіції назвав умову, за якої правоохоронці підуть воювати

23 лютого 2024 02:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Голова Нацполіції назвав умову, за якої правоохоронці підуть воювати
Керівник Національної поліції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці готові до виконання будь-яких завдань з захисту України. За його словами, чимало поліцейських воюють на передовій, інші ж від початку повномасштабного вторгнення допомагають розбирати завали, протидіють ДРГ, евакуюють з-під обстрілів людей, розслідують воєнні злочини тощо.

Про це Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в четвер, 22 лютого.

Вигівський про масову мобілізацію поліцейських

"Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім — бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни", — зазначив очільник Нацполіції.

За його словами, Нацполіція має багато завдань щодо забезпечення безпеки та порядку в країні, боротьби зі злочинністю та запобігання кримінальним правопорушенням.

"Роботи у нас вистачає, у посиленому варіанті несення служби з першого дня повномасштабної війни, 24/7 всі в строю. Криміногенна ситуація напружена, але на сьогодні нам вдається її контролювати та забезпечувати всім громадянам максимальну безпеку, надавати поліцейські послуги. Втім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати — підемо і будемо воювати", — додав керівник Нацполіції.

Нагадаємо, що Вигівський також висловився й на тему роздачі повісток правоохоронцями. За його словами, поліція максимально сприяє ТЦК, але роздавати повістки військовозобов'язаним, вона не має права. Однак він пояснив, за якої умови це можливо.

Також ми повідомляли, що влада працює над змінами до процесу мобілізації, що можуть вплинути на держслужбовців та силовиків. Новини.LIVE розібралися, чи підлягають призову на військову службу співробітники Національної поліції.

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