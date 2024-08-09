Как распознать поддельное приложение Резерв+ — полезные советы от Минобороны

Приложение Резерв+. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Недавно Министерство обороны Украины обнаружило в Интернете три поддельных мобильных приложения Резерв+. Там заявили, что фальшивые программы создаются для того, чтобы собирать персональные данные.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в пятницу, 9 августа.

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По ее словам, все три поддельных программы находились на этапе бета-тестирования. Фальшивки обнаружили работники Центра реагирования киберинцидентов Минобороны.

Главным признаком поддельной программы, как добавила Черногоренко, является веб-адрес, который похож на реальный, но все же имеет определенные отличия.

Пользователям она рекомендовала обратить внимание на адресную строчку. По официальной ссылке с именем mod.gov.ua загружается "Резерв+". Там есть ссылка на приложение в App Store и Google Рlay. Ведомство рекомендует не переходить по ссылкам, которые имитируют это название, но заканчиваются другими дополнительными именами типа top, websate, org и т.д.

"При загрузке приложения просим проверять, что разработчиком является именно Министерство обороны Украины", — рассказала чиновница.

Она отметила, что псевдоресурсы создают, чтобы собирать персональные данные и информацию об украинских военнообязанных, использовать для возможных атак или во вражеском ИПСО. Чиновница также добавила, что такие программы — прямая дискредитация работы оборонного ведомства.