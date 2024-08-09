Як розпізнати підробний додаток Резерв+ — корисні поради від Міноборони

Додаток Резерв+. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нещодавно Міністерство оборони України виявило в Інтернеті три підробні мобільні додатки Резерв+. Там заявили, що фальшиві програми створюють для того, щоб збирати персональні дані.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону у п'ятницю, 9 серпня.

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За її словами, всі три підробні програми знаходилися на етапі бета-тестування. Фальшивки виявили працівники Центру реагування кіберінцидентів Міноборони.

Головною ознакою підробної програми, як додала Черногоренко, є вебадреса, яка схожа на реальну, оскільки все ж має певні відмінності.

Користувачам вона рекомендувала звернути увагу на адресний рядок. За офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua завантажується "Резерв+". Там є посилання на застосунок в App store і Google Рlay. Відомство рекомендує не переходити за посиланнями, які імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена типу top, websate, org тощо.

"При завантаженні застосунку просимо перевіряти, що розробником є саме Міністерство оборони України", — розповіла посадовиця.

Вона зауважила, що псевдоресурси створюють, аби збирати персональні дані та інформацію про українських військовозобов'язаних, використовувати для можливих атак, або у ворожому ІПСО. Посадовиця також додала, що такі програми — пряма дискредитація роботи оборонного відомства.