Федоров рассказал, сколько дронов Украина может производить в год
Украина имеет потенциал производить 2 миллиона беспилотников в год. Однако это лишь при выделении дополнительной финансовой поддержки от США и других западных союзников.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, как сообщает The Guadian.
Два миллиона дронов
Глава министерства цифровой трансформации сообщил, что украинские производители способны производить гораздо больше беспилотников. Однако за неимением средств правительство не может заключать контракты на большие суммы.
В 2024 году Украина планирует произвести более миллиона дронов, но может сделать вдвое больше. Именно поэтому Федоров призвал Запад к увеличению финансовой помощи.
"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", — сообщил министр.
По словам Федорова, Украина стала уже практически самодостаточной в производстве дронов, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки. Сейчас более 90% применяемых на поле боя беспилотников изготовлены в Украине.
Напомним, украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы России, имеющие решающее значение для Кремля.
Также отметим, что министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать дроны украинского производства.
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