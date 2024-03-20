Федоров рассказал, сколько дронов Украина может производить в год

Военнослужащий с беспилотником. Фото: открытые источники

Украина имеет потенциал производить 2 миллиона беспилотников в год. Однако это лишь при выделении дополнительной финансовой поддержки от США и других западных союзников.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, как сообщает The Guadian.

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Два миллиона дронов

Глава министерства цифровой трансформации сообщил, что украинские производители способны производить гораздо больше беспилотников. Однако за неимением средств правительство не может заключать контракты на большие суммы.

В 2024 году Украина планирует произвести более миллиона дронов, но может сделать вдвое больше. Именно поэтому Федоров призвал Запад к увеличению финансовой помощи.

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", — сообщил министр.

По словам Федорова, Украина стала уже практически самодостаточной в производстве дронов, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки. Сейчас более 90% применяемых на поле боя беспилотников изготовлены в Украине.

Напомним, украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы России, имеющие решающее значение для Кремля.

Также отметим, что министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать дроны украинского производства.