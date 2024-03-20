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Федоров розповів скільки дронів Україна може виробляти на рік

20 березня 2024 23:19
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Федоров розповів скільки дронів Україна може виробляти на рік
Військовослужбовець з безпілотником. Фото: відкриті джерела
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Україна має потенціал виробляти 2 мільйона безпілотників на рік. Однак це лише за умови виділення додаткової фінансової підтримки від США та інших західних союзників. 

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, як повідомляє The Guadian.

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Два мільйона дронів

Очільник міністерство цифрової трансформації повідомив, що українські виробники здатні виробляти набагато більше безпілотників. Однак через брак коштів уряд не може укладати контракти на більші суми. 

У 2024 році Україна планує виробити більше мільйона дронів, але може зробити вдвічі більше. Саме тому Федоров закликав Захід до збільшення фінансової допомоги. 

"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників", — повідомив міністр. 

За словами Федорова, Україна стала вже практично самодостатньою у виробництві дронів, за винятком комерційних квадрокоптерів для розвідки. Наразі понад 90% безпілотників, які застосовуються на полі бою, виготовлені в Україні. 

Нагадаємо, українські безпілотники атакують нафтопереробні заводи Росії, які мають вирішальне значення для Кремля.

Також зазначимо, що міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна могла б купувати дрони українського виробництва.

Михайло Федоров
фінансова допомога
безпілотники
дрони
виробництво

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