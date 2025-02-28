Михайлюта раскритиковал запрет выезда для художников и журналистов

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта "Фагот". Фото: instagram.com/fahot

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта "Фагот" раскритиковал запрет выезда для артистов и журналистов. По его словам, это "выстрел себе в ногу".

Об этом Олег Михайлюта сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 28 февраля.

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Михайлюта уверен, что такой запрет не только ограничивает творческую свободу, но и будет иметь негативное влияние на поддержку Вооруженных сил Украины.

По его словам, артисты вносят не только финансовый вклад, но и способствуют развитию важных культурных и информационных связей.

"Например, только в последнем туре мы привезли около 100 тысяч долларов для нужд Главного управления разведки. Посчитайте, сколько вернулось из-за границы, сравните — вернулись тысячи, остались 500. И посчитайте, сколько они денег привезли для ВСУ", — добавил певец.

Напомним, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта временно прекращает выдачу писем-содействия для выезда за границу артистам и медийщикам, которые подлежат мобилизации.

Также Новини.LIVE рассказали, кто не сможет выехать за границу с марта 2025 года и какие изменения ждут украинцев.