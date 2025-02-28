Михайлюта розкритикував заборону виїзду для митців та журналістів

Фагот розкритикував заборону виїзду для митців і журналістів
Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта "Фагот" розкритикував заборону виїзду для митців і журналістів. За його словами, це "постріл собі в ногу".
Про це Олег Михайлюта сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 28 лютого.
Заборона виїзду для митців і журналістів
Михайлюта впевнений, що така заборона не тільки обмежує творчу свободу, а й матиме негативний вплив на підтримку Збройних сил України.
За його словами, митці вносять не лише фінансовий вклад, але й сприяють розвитку важливих культурних та інформаційних зв'язків.
"Наприклад, лише в останньому турі ми привезли близько 100 тисяч доларів для потреб Головного управління розвідки. Порахуйте, скільки повернулося з-за кордону, порівняйте — повернулися тисячі, залишилися 500. І порахуйте, скільки вони грошей привезли для ЗСУ", — додав співак.
Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня тимчасово припиняє видачу листів-сприяння для виїзду за кордон митцям та медійникам, які підлягають мобілізації.
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