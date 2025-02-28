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Фагот розкритикував заборону виїзду для митців і журналістів

28 лютого 2025 23:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Михайлюта розкритикував заборону виїзду для митців та журналістів
Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта "Фагот". Фото: instagram.com/fahot
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта "Фагот" розкритикував заборону виїзду для митців і журналістів. За його словами, це "постріл собі в ногу".

Про це Олег Михайлюта сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 28 лютого.

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Михайлюта впевнений, що така заборона не тільки обмежує творчу свободу, а й матиме негативний вплив на підтримку Збройних сил України.

За його словами, митці вносять не лише фінансовий вклад, але й сприяють розвитку важливих культурних та інформаційних зв'язків.

"Наприклад, лише в останньому турі ми привезли близько 100 тисяч доларів для потреб Головного управління розвідки. Порахуйте, скільки повернулося з-за кордону, порівняйте — повернулися тисячі, залишилися 500. І порахуйте, скільки вони грошей привезли для ЗСУ", — додав співак.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня тимчасово припиняє видачу листів-сприяння для виїзду за кордон митцям та медійникам, які підлягають мобілізації. 

Також Новини.LIVE розповіли, хто не зможе виїхати за кордон з березня 2025 року та які зміни чекають на українців.

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