Эмиль Ишкулов может возглавить оборону Краматорска и Славянска

Эмиль Ишкулов. Фото: Сергей Стерненко/Facebook

Бывший командир 80-й бригады Десантно-штурмовых войск, полковник Эмиль Ишкулов, в ближайшее время может возглавить 11-й корпус Сухопутных войск. В настоящее время он занимает должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ, а 11-й корпус отвечает за оборону Славянского и Краматорского направлений.

О возможном назначении сообщила "Украинская правда" со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны, информирует Новини.LIVE.

Ишкулов может заменить Майстренко

По данным "Украинской правды", Ишкулов должен заменить на посту командира 11-го корпуса бригадного генерала Алексея Майстренко, который возглавлял его около полугода.

Официальной информации о причинах замены пока нет. В то же время источники издания в 11-м корпусе связывают это решение с тем, что управленческие подходы Майстренко якобы не соответствовали современным требованиям к принятию решений.

11-й корпус отвечает за один из самых сложных участков фронта — Славянское и Краматорское направления. Именно этот район является одним из ключевых направлений российского наступления в Донецкой области.

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По словам одного из собеседников издания, назначение Ишкулова может существенно усилить оборону этих направлений. Военные, служившие под его командованием в 80-й бригаде, характеризуют его как требовательного командира и высоко оценивают его управленческие навыки.

Ишкулову предстоит сотрудничать с Третьим корпусом

На новой должности, по данным "Украинской правды", Ишкулов будет тесно сотрудничать с Третьим армейским корпусом, действующим на Лиманском направлении Донецкой области и в районе Боровой в Харьковской области.

Недавно 11-й корпус передал Третьему корпусу две бригады — 81-ю и 54-ю, которые ранее находились в его оперативном подчинении. Они действовали севернее Славянска и граничили с зоной ответственности Третьего корпуса.

Издание также предполагает, что Ишкулов может поддерживать хорошие рабочие отношения с командиром Третьего корпуса Андреем Билецким ещё со времён боевых действий под Бахмутом в 2023 году.

Что известно об Эмиле Ишкулове

Эмиль Ишкулов ранее командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. В настоящее время он является заместителем командира 7-го корпуса ДШВ.

По данным "Украинской правды", новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил вернуть Ишкулова к командной работе после событий во время Курской операции. Тогда, как утверждают источники издания, полковник отказался вести 80-ю бригаду на территорию России, после чего его перевели на должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

По состоянию на 15 августа официального подтверждения назначения Ишкулова командиром 11-го корпуса нет.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска восемь раз атаковали Краматорск и поселок Беленкое. В результате вечерних ударов погиб как минимум один человек, ещё 15 получили ранения. Попадания зафиксировали в жилом районе Краматорска, повреждён многоквартирный дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар по Славянску, в результате которого погиб человек. Для атаки враг применил реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", а обстрел привёл к повреждению гражданской инфраструктуры.