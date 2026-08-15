Еміль Ішкулов може очолити оборону Краматорська та Слов’янська

Еміль Ішкулов. Фото: Сергій Стерненко/Facebook

Екскомандир 80-ї бригади Десантно-штурмових військ, полковник Еміль Ішкулов найближчим часом може очолити 11-й корпус Сухопутних військ. Нині він обіймає посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ, а 11-й корпус відповідає за оборону Слов’янського та Краматорського напрямків.

Про можливе призначення повідомила "Українська правда" з посиланням на трьох співрозмовників у Силах оборони, інформує Новини.LIVE.

Ішкулов може замінити Майстренка

За даними "Української правди", Ішкулов має замінити на посаді командира 11-го корпусу бригадного генерала Олексія Майстренка, який очолював його близько пів року.

Офіційної інформації про причини заміни наразі немає. Водночас джерела видання в 11-му корпусі пов’язують рішення з тим, що управлінські підходи Майстренка нібито не відповідали сучасним вимогам до ухвалення рішень.

11-й корпус відповідає за одну з найскладніших ділянок фронту — Слов’янський і Краматорський напрямки. Саме цей район є одним із ключових напрямків російського наступу на Донеччині.

Читайте також:

За словами одного зі співрозмовників видання, призначення Ішкулова може суттєво посилити оборону цих напрямків. Військові, які служили під його командуванням у 80-й бригаді, характеризують його як вимогливого командира та високо оцінюють його управлінські навички.

Ішкулову доведеться співпрацювати з Третім корпусом

На новій посаді, за даними "Української правди", Ішкулов тісно співпрацюватиме з Третім армійським корпусом, який діє на Лиманському напрямку Донеччини та в районі Борової на Харківщині.

Нещодавно 11-й корпус передав Третьому корпусу дві бригади — 81-шу та 54-ту, які раніше перебували в його оперативному підпорядкуванні. Вони діяли північніше Слов’янська та межували із зоною відповідальності Третього корпусу.

Видання також припускає, що Ішкулов може мати хороші робочі стосунки з командиром Третього корпусу Андрієм Білецьким ще з часів бойових дій під Бахмутом у 2023 році.

Що відомо про Еміля Ішкулова

Еміль Ішкулов раніше командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Нині він є заступником командира 7-го корпусу ДШВ.

За даними "Української правди", новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий вирішив повернути Ішкулова до командної роботи після подій під час Курської операції. Тоді, як стверджують джерела видання, полковник відмовився вести 80-ту бригаду на територію Росії, після чого його перевели на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Станом на 15 серпня офіційного підтвердження призначення Ішкулова командиром 11-го корпусу немає.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська вісім разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Унаслідок вечірніх ударів загинула щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення. Влучання зафіксували у житловій забудові Краматорська, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару по Слов’янську, внаслідок якого загинула людина. Для атаки ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С", а обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури.