В Минобороны объяснили, как будет работать э-направление на ВВК

Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

В Украине планируют ввести электронное направление на военно-врачебную комиссию для мужчин. Его хотят добавить в функционал приложения "Резерв+".

Как это будет работать, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

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Электронное направление на ВВК

По словам Черногоренко, в Минобороны хотят сделать максимально удобными ТЦК и СП и ВВК для военнообязанных, а большинство процессов заменить цифровыми.

Так, одной из следующих функций "Резерв+" станет возможность получить электронное направление на прохождение ВВК. Его можно сгенерировать в приложении по желанию.

"Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита", — сказала представитель Минобороны.

В то же время ТЦК не сможет самостоятельно направить человеку направление на ВВК в "Резерв+", такая функция сейчас не предусмотрена.

По ее словам, сейчас идет анализ и консультации с Минздравом, партнерами и Генштабом, чтобы определить, когда удастся внедрить такую возможность.

Напомним, для внедрения в Украине электронных повесток необходимо принять соответствующее законодательство. Поэтому в Минобороны пока не работают над таким введением.

Также The New York Times писало, что в Украине растет количество уклонистов. Там объяснили, что могло послужить причиной такого увеличения.