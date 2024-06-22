В Минобороны объяснили, как будет работать э-направление на ВВК

Электронное направление на ВВК через "Резерв+" — в Минобороны объяснили принцип работы
В Украине планируют ввести электронное направление на военно-врачебную комиссию для мужчин. Его хотят добавить в функционал приложения "Резерв+".
Как это будет работать, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.
Электронное направление на ВВК
По словам Черногоренко, в Минобороны хотят сделать максимально удобными ТЦК и СП и ВВК для военнообязанных, а большинство процессов заменить цифровыми.
Так, одной из следующих функций "Резерв+" станет возможность получить электронное направление на прохождение ВВК. Его можно сгенерировать в приложении по желанию.
"Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита", — сказала представитель Минобороны.
В то же время ТЦК не сможет самостоятельно направить человеку направление на ВВК в "Резерв+", такая функция сейчас не предусмотрена.
По ее словам, сейчас идет анализ и консультации с Минздравом, партнерами и Генштабом, чтобы определить, когда удастся внедрить такую возможность.
Напомним, для внедрения в Украине электронных повесток необходимо принять соответствующее законодательство. Поэтому в Минобороны пока не работают над таким введением.
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