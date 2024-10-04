Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью ІІІ группы — ответ юристов

Представители ТЦК. Фото: Волынский ОТЦК и СП

В Украине 18 мая 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в мобилизации людей с инвалидностью. Юристы Бесплатной правовой помощи объяснил, могут ли быть призваны в военную службу лица с инвалидностью III группы.

Об этом сообщило издание Факты в пятницу, 4 октября.

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Что предполагает новый закон

Согласно предоставленной информации, после введения в действие закона все люди с инвалидностью, независимо от группы, освобождаются от обязательной военной службы. Однако есть исключения. Лицам, которым инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года, необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, кроме тех, у кого инвалидность II или III группы была подтверждена из-за потери конечностей или других серьезных нарушений здоровья вследствие ранений или заболеваний, полученных во время обороны Украины.

Процедура для ограниченно пригодных

Ограниченно пригодным также предстоит пройти проверку. Решение об их пригодности или непригодности к мобилизации будет принимать военно-врачебная комиссия (ВЛК). Согласно закону о мобилизации, призыву подлежат только те, кого признают пригодными к военной службе после прохождения медосмотра.

Условия для призыва лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью могут быть мобилизованы только по собственному согласию и исключительно по месту жительства. В случае получения повестки необходимо явиться в военкомат с документами, подтверждающими инвалидность. Следует отметить, что после вступления закона в силу лицам, которым инвалидность была установлена после февраля 2022 года, придется пройти дополнительную проверку, которая будет регламентирована специальным порядком от Кабмина.

Особенности мобилизации людей с инвалидностью III группы

Мобилизация людей с инвалидностью III группы возможна только на добровольной основе и по контракту.

Важно отметить, что независимо от этого военнообязанным нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для подтверждения факта наличия инвалидности.

Юристы отмечают: если лицо не подавало заявление на отсрочку и проходило ВЛК не более полугода назад, после вступления в силу новых законодательных норм, оно будет обязано снова пройти ВЛК. Если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года, Кабинет Министров и правоохранительные органы должны проверить законность решений, принятых медико-социальными экспертными комиссиями. Однако этот процесс контроля будет регулироваться специальным Порядком Кабмина, который пока еще не утвержден.

Основания для установления III группы инвалидности

III группа инвалидности присваивается лицам с устойчивыми, но умеренными нарушениями функций организма, возникшими вследствие заболеваний, травм или врожденных пороков, значительно ограничивающих их работоспособность. Для получения такой группы лицо должно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), а после получения соответствующих документов — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва.

Напомним, Кабинет Министров своим постановлением №1125 изменил процесс бронирования через государственный портал "Действие". Теперь таким путем невозможно будет забронировать людей, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Также в процессе военно-врачебной комиссии врачи оформляют три важных документа. На их основании руководитель ВЛК и принимает решение о пригодности конкретного лица к военной службе.