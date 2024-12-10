Мобилизация с 18 лет в Украине — почему США требуют снизить возраст призывников

Студенты военной кафедры, будущие офицеры запаса. Фото: "РадиоТрек"

США настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Этот вопрос является преимущественно политическим, а не военно-политическим, и может быть решен разными способами.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью 24 Каналу.

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Почему США хотят снижения мобилизационного возраста в Украине

По словам Лакийчука, США в меньшей степени интересует процесс мобилизации в Украине, а больше ее эффективность. Если бы нынешние мобилизационные меры обеспечивали достаточный ресурс, вопрос о снижении возраста призывников не поднимался бы.

Лакийчук подчеркнул, что многие украинские бригады остаются недоукомплектованными. Это снижает боеготовность подразделений даже по украинским стандартам, не говоря о натовских.

Экссперт подчеркнул, что на Западе призывной возраст в случае войны или локальных конфликтов обычно составляет от 18 до 50 лет. Именно это, вероятно, вызывает у партнеров вопрос, почему при дефиците личного состава Украина не снижает возрастной порог для мобилизации.

По мнению Лакийчука, этот вопрос является преимущественно политическим, а не военно-политическим, и может быть решен разными способами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста.

Добавим, что мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.