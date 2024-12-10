Мобілізація з 18 років в Україні — чому США вимагають знизити вік призовників

Студенти військової кафедри, майбутні офіцери запасу. Фото: "РадіоТрек"

США наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Це питання є переважно політичним, а не військово-політичним, і може бути вирішене різними способами.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в інтерв’ю 24 Каналу.

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Чому США хочуть зниження мобілізаційного віку в Україні

За словами Лакійчука, США меншою мірою цікавить процес мобілізації в Україні, а більше — її ефективність. Якби нинішні мобілізаційні заходи забезпечували достатній ресурс, питання зниження віку призовників не порушувалося б.

Лакійчук наголосив, що багато українських бригад залишаються недоукомплектованими. Це знижує боєготовність підрозділів навіть за українськими стандартами, не кажучи про натівські.

Експерт підкреслив, що на Заході призовний вік у випадку війни чи локальних конфліктів зазвичай становить від 18 до 50 років. Саме це, ймовірно, викликає у партнерів питання, чому за умов дефіциту особового складу Україна не знижує віковий поріг для мобілізації.

На думку Лакійчука, це питання є переважно політичним, а не військово-політичним, і може бути вирішене різними способами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередити зусилля на забезпеченні наявних бригад сучасною технікою та якісній підготовці особового складу, а не на зниженні призовного віку.

Додамо, що мобілізація в Україні починається з 25 років, але є певні категорії громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ до досягнення цього віку.