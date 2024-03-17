Эксперт назвал страшные последствия бронирования от мобилизации
Экс-советник министра внутренних дел, аналитик, политический и общественный деятель Виктор Андрусив отреагировал на предложение бронирования от мобилизации по официальной зарплате от 35 тыс. грн. и уплаченным налогам. По его словам, он никогда не поддерживал эту идею.
Об этом Виктор Андрусив сообщил в Telegram в понедельник, 11 марта.
Негативная сторона бронирования от мобилизации
Эксперт отметил, что обратил внимание на категорию тех, кого бронируют. Речь идет о работниках топливно-энергетического комплекса и операторах связи. Андрусов подчеркнул, что постоянно выступал против этой идеи, и дело не в том, что богатые "не пойдут на войну", а в том, что "сама идея бронирования от войны неправильна".
"Ок, сейчас вы рассчитываете забронировать айтишников, энергетиков и операторов связи. А что дальше? Сейчас вот посевная, и куча бизнеса столкнется с нехваткой трактористов. А как насчет фармацевтов? Или, например, операторов вывоза бытовых отходов (представляете, что будет, если не будет вывозиться мусор из городов)? Эта идея провальна, и правительство в этом убедится", — считает аналитик.
Он добавил, что "бронировать надо на войну".
"Надо забронировать 1 млн мужчин методом жеребьевки, с перспективой мобилизации в следующие два года. Все. И тогда не придется делать финансовое или специализированное неравенство. Все остальные смогут спокойно работать", — пояснил Андрусов.
Напомним, что в Украине активно обсуждается вопрос бронирования от мобилизации работников за деньги. В Кабмине рассматривают концепцию бронирования по официальной зарплате от 35 тыс. грн и уплате налогов.
Также мы писали, что исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Кроме того, он рассказал, кого нужно бронировать.
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