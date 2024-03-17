Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Эксперт назвал страшные последствия бронирования от мобилизации arrow

Эксперт назвал страшные последствия бронирования от мобилизации

17 марта 2024 04:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эксперт назвал страшные последствия бронирования от мобилизации
Экс-советник министра внутренних дел, аналитик, политический и общественный деятель Виктор Андрусов. Фото: uа.wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-советник министра внутренних дел, аналитик, политический и общественный деятель Виктор Андрусив отреагировал на предложение бронирования от мобилизации по официальной зарплате от 35 тыс. грн. и уплаченным налогам. По его словам, он никогда не поддерживал эту идею.

Об этом Виктор Андрусив сообщил в Telegram в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Негативная сторона бронирования от мобилизации

Эксперт отметил, что обратил внимание на категорию тех, кого бронируют. Речь идет о работниках топливно-энергетического комплекса и операторах связи. Андрусов подчеркнул, что постоянно выступал против этой идеи, и дело не в том, что богатые "не пойдут на войну", а в том, что "сама идея бронирования от войны неправильна".

"Ок, сейчас вы рассчитываете забронировать айтишников, энергетиков и операторов связи. А что дальше? Сейчас вот посевная, и куча бизнеса столкнется с нехваткой трактористов. А как насчет фармацевтов? Или, например, операторов вывоза бытовых отходов (представляете, что будет, если не будет вывозиться мусор из городов)? Эта идея провальна, и правительство в этом убедится", — считает аналитик.

Он добавил, что "бронировать надо на войну".

"Надо забронировать 1 млн мужчин методом жеребьевки, с перспективой мобилизации в следующие два года. Все. И тогда не придется делать финансовое или специализированное неравенство. Все остальные смогут спокойно работать", — пояснил Андрусов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Виктора Андрусива
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Виктора Андрусива

Напомним, что в Украине активно обсуждается вопрос бронирования от мобилизации работников за деньги. В Кабмине рассматривают концепцию бронирования по официальной зарплате от 35 тыс. грн и уплате налогов.

Также мы писали, что исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Кроме того, он рассказал, кого нужно бронировать.

закон
мобилизация
бронирование
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство