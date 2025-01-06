Экс-глава полка "Азов" Максим Жорин объяснил, что необходимо для того, чтобы побудить население к мобилизации

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: fakty.com.ua

Чтобы мотивировать людей к мобилизации, нужна внутренняя политика. Речь идет о правильных подходе к людям, информационной работе и справедливости в стране.

Об этом в воскресенье, 5 января, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Мнение военного о мобилизации в Украине

Жорин отметил, что не очень верит в то, что мобилизовать общество возможно благодаря какой-то ситуации. Россияне уже за несколько километров до Днепропетровской области. Если в такой ситуации людям безразлично, то что-то внешнее вряд ли изменит состояние населения.

Также военный отметил, что в Украине сейчас есть немало несправедливости: начиная от мобилизации и заканчивая коррупцией во всех сферах.

"Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель, а без этого в свою очередь невозможна борьба", — подытожил экс-глава "Азова".

Напомним, в конце декабря 2024 года Максим Жорин сообщил, что ситуация на Покровском направлении критическая. Враг пока обходит Покровск, приближаясь к нему не напрямую, а с юга. Такая тактика оккупантов лишает военнослужащих ВСУ обеспечения и логистических путей.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады заявил, что украинская армия до сих пор не перешла на современные форматы. В войске продолжают придерживаться традиций СССР и России.