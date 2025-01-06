Ексочільник полку "Азов" Максим Жорін пояснив, що необхідно для того, щоб спонукати населення до мобілізації

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: fakty.com.ua

Аби мотивувати людей до мобілізації, потрібна внутрішня політика. Йдеться про правильні підхід до людей, інформаційну роботу та справедливість у країні.

Про це в неділю, 5 січня, заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Думка військового щодо мобілізації в Україні

Жорін зазначив, що не дуже вірить у те, що мобілізувати суспільство можливо завдяки якійсь ситуації. Росіяни вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області. Якщо в такій ситуації людям байдуже, то щось зовнішнє навряд чи змінить стан населення.

Також військовий наголосив, що в Україні наразі є чимало несправедливості: починаючи від мобілізації і завершуючи корупцією в усіх сферах.

"Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету, а без цього своєю чергою неможлива боротьба", — підсумував ексочільник "Азова".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Максим Жорін повідомив, що ситуація на Покровському напрямку критична. Ворог поки що обходить Покровськ, наближаючись до нього не напряму, а з півдня. Така тактика окупантів позбавляє військовослужбовців ЗСУ забезпечення та логістичних шляхів.

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади заявив, що українська армія досі не перейшла на сучасні формати. У війську продовжують дотримуватися традицій СРСР і Росії.