Военный и экс-пленник РФ Олег Сенцов объяснил, как государство может мотивировать граждан к мобилизации

Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Патриоты, которые еще в начале полномасштабного вторжения имели мотивацию уничтожать врага, уже давно на фронте. Другие военнообязанные не будут против мобилизации, если государство создаст для этого соответствующие условия.

Об этом в разговоре с ведущей ТСН.ua Маричкой Падалко в четверг, 24 октября, сообщил режиссер, экс-пленник Кремля, командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов.

Читайте также:

Как государство должно стимулировать граждан к мобилизации

По мнению Сенцова, заставить человека идти воевать невозможно, однако, если люди будут осознавать, что существует определенный порядок, их не придется ловить на улицах и силой тянуть в ТЦК. Мотивировать граждан к службе государство может деньгами, льготами или четко определенным сроком службы.

"Я считаю, что нужно иметь четкий срок. Вот мы сейчас подходим к трем годам (с начала полномасштабного вторжения, — Ред.). Закон обещали, а его до сих пор нет. Это сдерживает не только демобилизацию, но и новую мобилизацию. Люди не хотят идти в никуда навсегда. Они хотят знать, сколько мы будем воевать", — подчеркнул военный.

Также он добавил, что нужно готовиться к продолжительной войне, ведь Путин поставил на карту все и будет идти до конца.

"Мы должны тоже быть готовы идти до конца. Иначе мы проиграем", — подытожил Сенцов.

Ранее Олег Сенцов заявил, что большинство людей, которые воюют сейчас, не являются "бусифицированными". Тех, кто добровольно пришел в ТЦК после получения повестки, гораздо больше, чем тех, кого мобилизовали насильно.

Также мы сообщали о том, как преодолеть коррупцию во время мобилизационного процесса. Генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как борются со взяточничеством, которое случается в ТЦК.