Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Железняк раскрыл новые детали

Работа ТЦК и СП. Фото: 49000.com.ua

Министерство экономки на Комитете заявило, что работает над экономическим бронированием от мобилизации. Одним из критериев может быть уровень заработной платы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 29 августа.

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Экономическое бронирование от мобилизации

По словам нардепа, на данный момент нарабатывается несколько моделей. Он отметил, что окончательное решение ожидают позицию высшего политического руководства.

"По датам внедрения: где-то октябрь — ноябрь планируют. По консервативным расчетам это 40 млрд/грн в год", — рассказал Железняк.

Нардеп добавил, что им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе.