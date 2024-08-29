Економічне бронювання від мобілізації — нардеп Железняк розкрив нові деталі

Робота ТЦК та СП. Фото: 49000.com.ua

Міністерство економінки на Комітеті заявило, що працює над економічним бронюванням від мобілізації. Одним з критерієм може бути рівень заробітних плат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 29 серпня.

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За словами нардепа, наразі напрацьовується декілька моделей. Він зазначив, що остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.

"По датам впровадження: десь жовтень — листопад планують. По консервативним розрахункам це 40 млрд/грн на рік", — розповів Железняк.

Нардеп додав, що їм потрібна місячна звітність по податках на зарплати в податковому законі.