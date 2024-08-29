Економічне бронювання від мобілізації — нардеп Железняк розкрив нові деталі

Економічне бронювання від мобілізації — одним з критерієм може бути рівень зарплат
29 серпня 2024 15:03
Робота ТЦК та СП. Фото: 49000.com.ua
Міністерство економінки на Комітеті заявило, що працює над економічним бронюванням від мобілізації. Одним з критерієм може бути рівень заробітних плат.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 29 серпня.
Читайте також:
Економічне бронювання від мобілізації
За словами нардепа, наразі напрацьовується декілька моделей. Він зазначив, що остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.
"По датам впровадження: десь жовтень — листопад планують. По консервативним розрахункам це 40 млрд/грн на рік", — розповів Железняк.
Нардеп додав, що їм потрібна місячна звітність по податках на зарплати в податковому законі.
Читайте Новини.LIVE!