На Закарпатье двое мужчин сожгли авто военных - суд вынес решение

Судебное заседание. Иллюстративное фото: mediatv.az

На Закарпатье суд вынес приговор обвиняемым в поджоге автомобилей, принадлежавших военным. Уроженца Донецкой области приговорили к пяти годам лишения свободы, а жителя Киева — к трехлетнему условному сроку.

Об этом говорится в тексте приговора Мукачевского горрайонного суда, который хранится в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

В Нацполиции Украины заявили, что объектами поджога были два автомобиля военнослужащих в Мукачево и жилье военных в Ужгороде. Двух подозреваемых правоохранители задержали в Киеве в августе 2024 года.

"По версии следствия, ранее судимый за наркоторговлю 39-летний уроженец Донецкой области, проживающий в Киеве, получил "заказ" россиян на уничтожение транспорта Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что фигурант дела привлек к участию в преступлении 32-летнего жителя Киева.

В судебном заседании обвиняемый в соучастии в преступлении признал свою вину и сообщил, что согласился на участие в поджогах из-за долгов и угроз со стороны своего знакомого.

Кроме того, в решении суда сообщается, что обвиняемый не был ранее судим, самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка и добровольно перечислил в пользу ВСУ 100 тысяч гривен.

Обвиняемые в поджоге автомобилей ТЦК. Фото: Нацполиция

Что решил суд

Судья признал обоих мужчин виновными в умышленном повреждении имущества, путем поджога, совершенное организованной группой.

Уроженцу Донецкой области суд назначил наказание в виде пяти лет пребывания за решеткой, а жителю Киева такой же срок с испытательным сроком на три года.

Ранее мы уже писали, что в Мукачево осудили лиц за поджоги имущества сотрудников ТЦК и СП.

На Николаевщине судили военного, который самовольно оставил часть и не успел вернуться своевременно обратно.