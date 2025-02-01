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Двоє чоловіків спалили авто військових — що вирішив суд

1 лютого 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті двоє чоловіків спалили авто військових — суд виніс рішення
Судове засідання. Ілюстративне фото: mediatv.az
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Закарпатті суд виніс вирок обвинуваченим у підпалі автомобілів, які належали військовим. Уродженця Донеччини засудили до п'яти років позбавлення волі, а жителя Києва — до трирічного умовного терміну.

Про це йдеться у тексті вироку Мукачівського міськрайонного суду, який зберігається у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

В Нацполіції України заявили, що обʼєктами підпалу були два автомобілі військовослужбовців у Мукачеві та помешкання військових в Ужгороді. Двох підозрюваних правоохоронці затримали в Києві у серпні 2024 року.

"За версією слідства, раніше засуджений за наркоторгівлю 39-річний уродженець Донецької області, який проживає у Києві, отримав "замовлення" росіян на знищення транспорту Збройних сил", — йдеться у повідомленні.

В поліції також повідомили, що фігурант справи залучив до участі у злочині 32-річного жителя Києва

У судовому засіданні обвинувачений у співучасті в злочині визнав свою провину і повідомив, що погодився на участь в підпалах через борги й погрози з боку свого знайомого.

Окрім того у рішенні суду повідомляється, що обвинувачений не був раніше судимим, самостійно виховує малолітню дитину і добровільно перерахував на користь ЗСУ 100 тисяч гривень.

обвинувачувані у підпалах
Обвинувачені у підпалі автомобілів ТЦК. Фото: Нацполіція

Що вирішив суд

Суддя визнав обох чоловіків винними в умисному пошкодженні майна, шляхом підпалу, вчинене організованою групою.

Уродженцю Донеччини суд призначив покарання у вигляді п'яти років перебування за гратами, а мешканцю Києва такий же строк з випробовувальним терміном на три роки.

Раніше ми вже писали, що у Мукачеві засудили осіб за підпали майна співробітників ТЦК та СП.

На Миколаївщині судили військового, який самовільно залишив частину та не встиг повернутися своєчасно назад.

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